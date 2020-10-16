«Я убогий, старый и тупой»: Тарзан спел о скандале вокруг измены

Стриптизер Сергей Глушко, широко известный под псевдонимом Тарзан, записал песню-видеообращение, в которой ответил на критику в свой адрес в связи со скандалом, вызванным новостями о его измене жене — певице Наташе Королевой.

«Музыкальная минутка. Песня о тоске по Чужому мнению. Слова и музыка — С. Глушко», — написал он в комментарии к видеоролику.

В первом куплете Глушко в саркастической форме выразил свой скепсис в связи с большим количеством негативных комментариев, которые он получил от людей, чей моральный облик для него самого остается под вопросом.

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«Как оказалось, я живу в раю, // Все молодые и безгрешные вокруг, // Носы везде красивые суют, // Посланья позитивные мне шлют», — спел он.

Во втором четверостишии Глушко передразнил конкретные претензии, которые выдвигали в его адрес недоброжелатели.

«Лишь я убогий, старый и тупой, // И развестись, мол, надо бы со мной, // Всегда подскажут, как мне поступить, // Лавирую, чтоб в вас не наступить», — гласит текст композиции.

В финальной части песни Глушко обратился к игре слов, сложив их таким образом, чтобы начало каждой строчки звучало как реплика в адрес его критиков. Среди прочего, он использовал созвучия «Я женат» — «Я же Наташку лишь люблю» и «Я красив» — «Я красивее не найду».

В двух других строчках из первых слов он составил фразы, которыми в грубой форме дал понять, что его не интересует чужое мнение о проблемах в личной жизни.

Ранее Глушко уже обращался к недоброжелателям с песней для акустической гитары в эфире шоу «Осторожно, Собчак!», которое было опубликовано в сети после выхода на Первом канале программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

В начале второго выпуска YouTube-передачи Ксении Собчак, посвященного скандалу в семье Глушко и Королевой, зрители увидели фотографию танцора на больничной койке.

«Пока готовилась вторая серия программы, Андрей Малахов успел выпустить шоу «Осторожно, Тарзан!». Сам Сергей Глушков на этом фоне попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице — сдали нервы. Дорогой Андрей Малахов! Хорошим людям контента не жалко. Мы работаем, чтобы вы отдыхали», — гласила сопроводительная надпись к фотографии.

После этого Глушко спел песню, в которой открыто выразил свое возмущение широким обсуждением его измены.

«Как вам не стыдно, уберите лапы, // Не смейте лгать и верить тем, кто лгал, // И тихо встаньте и снимите шляпы, // Пред тем, кто вас сегодня развлекал», — сообщалось в тексте песни.

Незадолго до того, как Первый канал показал выпуск программы Малахова об измене Глушко, сама Наташа Королева написала в Instagram, что ведущий обещал не говорить о ее проблемах на всю страну.

«Дружище мой — Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете! Я это очень ценю», — говорилось в записи Королевой.

Позднее источник, близкий к семье Королевой, рассказал сайту 7days о том, что певицу потрясло решение Малахова нарушить данное слово.

«Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… Даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд», — заявил он.