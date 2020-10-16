«Сразу в постель или поговорим?» Сергей Жуков о домогательствах продюсера

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о продюсере, который добивался интимной связи с ним и Алексеем Потехиным, его бывшим партнером по музыкальному коллективу. Об этом артист поведал в рамках YouTube-шоу «Ночной дожор».

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По словам Жукова, после переезда в Москву им с Потехиным долго не удавалось раскрутиться. Молодые люди использовали любую возможность «засветиться» и обрасти нужными связями. Для того, чтобы хоть как-то прокормиться, начинающие исполнители первое время работали диджеями в клубах.

«Мы только приехали в Москву, еще не было группы «Руки Вверх!», мы голодали по-страшному. Жрать не было ничего! Ночью мы диджеили, покупали утром два «Доширака», булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять.

Накануне своего дня рождения я сказал: «Ребят, можно попросить подарки не дарить, принесите лучше продукты, жратву!» И одна девочка принесла палку колбасы. Я тогда для себя понял, что теперь каждый день рождения буду отмечать с размахом!» — поделился певец.

Однажды будущим звездам сообщили о неком продюсере, который мог бы организовать им записи на радио и телевидении. Несмотря на подозрительно поздний для встречи час, они отправились по указанному адресу.

«Нам говорят: «Есть такой, всем помогает, засовывает на телевидение». Звоним ему, он говорит: «Приезжайте в 00:30 на Бабушкинскую». Мы спрашиваем: «А можно пораньше?» — «Нет, я занят, могу только в это время». Мы сели на метро, а оно закрывается в час ночи. Я говорю Лешке, мол, приедем, а обратно никак — пешком только. Приезжаем, а там районы все одинаковые, кошмар, грязь.

Заходим в подъезд, звоним в дверь, и он открывает... голый. Говорит: «Ну что, сразу пойдем в постельку или поговорим сначала?» <...> Мы обалдели! <...> И шли потом пешком 2 часа 40 минут до дома. И начали понимать, что в шоу-бизнесе не все так просто», — вспомнил Жуков.

Говоря о пике популярности группы «Руки Вверх!», артист признался, что звездная болезнь не обошла стороной и его. «Первый раз, когда вышел на большую сцену, от ужаса был в безумном стрессе. Потому что понял, что могу управлять людьми! И в этот момент ты ловишь неправильную штуку, которая может тебе мешать. Ту самую звездную болезнь. И с этого момента у тебя крылья вырастают, и, если вовремя не хлопнуть по макушке и по этим крыльям, то многие не выдерживают», — отметил певец.

Однако, по словам Сергея, начавшаяся зарождаться болезнь не смогла развиться из-за очень напряженного графика. «Было очень много концертов — по 50 в месяц, мы не успевали просто «блатовать». Спали с Лешей в одном номере в гостиницах! Это экономия, которая тогда была», — подчеркнул музыкант.

Кроме того, в годы безумной популярности организаторы предупреждали артистов о том, что им следует вовремя покинуть площадку, чтобы не пострадать от неуправляемой толпы фанатов.

«Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: «У нас к вам просьба — когда будете исполнять последнюю песню, пойте ее не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что, если не успеете, то фанаты вас разорвут». Я говорю: «Да ну, глупость!» И вот допеваю последнюю песню и вижу, как трибуна уже «сползает» и движется на меня. Мы прибегаем обратно к сцене и видим, что фанаты на нас бегут. Пять тысяч человек! А это хоть и девочки, но все равно опасно! И пришлось залезть под сцену, чтобы нас не задавили. Я тогда начал понимать, что любовь — это очень страшная вещь», — рассказал Жуков.