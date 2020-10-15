Пропажа контента, странные теги и Михаил Круг: как Netflix огорчил россиян

Продвижение стримингового сервиса Netflix на российский рынок в сотрудничестве с медиахолдингом «Национальная медиа группа» вышло на стадию русскоязычной локализации интерфейса сайта и приложения компании.

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Помимо перевода на русский язык, потребителям также были представлены тарифы, специально измененные под российский рынок и переведенные в рубли. Представители сервиса также пообещали, что потребителям в России будут доступны несколько тысяч иностранных сериалов и фильмов, дублированных на русский язык.

«Мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал «Эпидемия», который уже доступен на Netflix по всему миру», — говорится в официальном сообщении.

Также было обещано, что количество фильмов российского производства будет увеличено с 40 до 100. Однако на момент написания статьи главным эффектом локализации стало исчезновение с сайта всех фильмов и сериалов, к которым не успели перевести субтитры или сделать дублированную аудиодорожку. Таким образом, чтобы посмотреть, например, немецкий сериал Dark пользователям локализованного варианта придется переключаться между разными языковыми версиями.

В начале 2020 года лишь около 2000 фильмов и сериалов были доступны с субтитрами на русском языке, в то время как в англоязычной версии субтитрами снабжены более 8000 наименований. Это называлось одной из причин слабого роста популярности сервиса в России.

Аналитики Telecom Daily отмечали, что к концу 2019 года Netflix удерживал всего 4% от российского рынка, уступая главным конкурентам: iTunes (5%), «Амедиатеке» (5%), «Ростелекому» (7%), Megogo (7%), YouTube (11%), Okko (15%) и Ivi (23%). Его пользовательская база в России по итогам 2019 года оценивалась в 140 тысяч подписчиков, при том что сервис был доступен россиянам с 2015 года.

Вопросы пользователей вызвало и то, как были переведены теги для разных шоу. При первом знакомстве бросился в глаза непривычный для российского рынка стиль — большинство тегов носят не жанровый, а описательный и порой оценочный характер: «неординарный», «утонченный», «увлекательный».

При этом разницу в оттенках некоторых из них уловить может быть достаточно сложно. Так, сериал «Эмили в Париже» отмечен одновременно как «увлекательный» и «остросюжетный», а проект «Академия Амбрелла» представлен не только как «сюрреалистичный», но еще и как «странный» и «неординарный».

Сам перевод ряда тегов также выглядит непривычно для российского потребителя: «Slick» («хитрый», «мерзкий тип») был переведен как «Дерзкий обманщик», «Irreverent» («непочтительный») как «Дерзкое кино», «Feel-Good» («хорошо себя чувствовать») — «Вселяющий надежду», «Raunchy» («грубый») – «С непристойными шутками» и т.д.

В некоторых случаях сама точность перевода также вызвала большие сомнения — теги «Campy» («кэмп» — специфическое постмодернистское осмысление китча, — прим. «Газеты.Ru»), «Soapy» («мыльная опера») и «Quircky» («причудливый») к уже упомянутой «Эмили в Париже» были переведены как «Остроумный», «Остросюжетный» и «Увлекательный», в то время как тег «Understated» («преуменьшенный», «недооцененный») к проекту «Сорокалетняя я» в переводе стал значить «Утонченный».

Как своего рода курьез отметили пользователи и попадание в список российских сериалов таких неоднозначных проектов, как «Легенды о Круге», посвященном жизни и смерти популярного исполнителя шансона Михаила Круга.

В материале «Технологии локализации Netflix», написанном командой стримингового сервиса и опубликованном в официальном блоге, сотрудники компании подчеркивают, что считают залогом успеха не производство качественного контента, а его подачу, где многое зависит от интуитивно понятного пользовательского интерфейса.

«Мы не боимся экспериментов в поиске новых моделей и методов локализации, идти против принятых в индустрии норм локализации, достигая по пути великие цели! В Netflix у нас есть свобода быть первопроходцами», — говорится в составленном ими тексте.

При этом тремя главными принципами программы локализации представители сервиса назвали «безупречную лингвистику», «гармоничную атмосферу среди сотрудников» и работу с «передовыми технологиями».

В компании также рассказали, что с целью ускорения и упрощения процесса работы была разработана система «Global String Repository», представляющая собой глобальное хранилище текста для пользовательского интерфейса, чей алгоритм работы выглядит следующим образом:

«1.Разработчик вносит изменения в английскую версию текста в пакете; 2.Автоматически запускается процесс перевода; 3.Лингвисты завершают перевод; 4.Переведенный текст становится доступным»

Ранее российская аудитория уже выражала беспокойство той подачей, которую стриминговый сервис продемонстрировал в России — в частности, вопросы вызвало присвоение маркировки «18+» ряду продуктов, ранее доступных для просмотра несовершеннолетними.

Ограничения по просмотру затронули мультсериалы с героями нетрадиционной сексуальной ориентации, которые раскрывают ЛГБТ-тематику: «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Кларенс», «Лощина», «Принц-Дракон», «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Юная Лига Справедливости» и другие.

После присвоения возрастной маркировки «18+» они были исключены из детской библиотеки сервиса, хотя в западной версии сайта многим мультфильмам был проставлен рейтинг «6+». При этом жанровые теги остались прежними, и мультфильмы отмечены как «детское ТВ-шоу» (Kid's TV).

Под действие ограничений также попал сериал «Друзья», несмотря на то что на российской платформе «Кинопоиск HD» ему была присвоена маркировка «16+».

На просьбу «Газеты.Ru» от 29 сентября прокомментировать такое состояние дел в Netflix отреагировали следующим образом: «Онлайн-кинотеатры, работающие в России, обязаны по закону устанавливать возрастное ограничение 18+ на контент с содержанием ЛГБТ-тематики. Это затронет очень небольшое количество детских шоу. В детском разделе для пользователей доступен контент с рейтингом 13+ или ниже. Контент с рейтингом выше этого не будет доступен в детском разделе».

После просьбы объяснить, как могут сочетаться в формате одного шоу теги «Kid's TV Show» (программа для детского телевидения) и возрастная маркировка «18+», а также необходимость введения «взрослого» возрастного ограничения на сериал «Друзья», представители пресс-службы Netflix в России ответили, что не могут прокомментировать этот запрос, и передали вопросы в глобальный офис компании для уточнения, однако ответ от сервиса так и не поступил в распоряжение издания.