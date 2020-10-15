«Прорывное шоу»: создатели «Декстера» готовят продолжение хита

Телеканал Showtime занимается подготовкой нового сезона сериала «Декстер», съемки которого стартуют в начале следующего года. Продолжение истории выйдет осенью 2021-го в формате мини-сериала, состоящего из 10 эпизодов. Шоураннером проекта станет Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами. Актер Майкл С. Холл снова исполнит главную роль, которая в 2010 году принесла ему «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ (драма)». Об этом менеджер Showtime Гэри Левин рассказал в комментарии Deadline.

«Декстер» — особенный сериал как для миллионов поклонников, так и для Showtime, так как это прорывное шоу очень помогло нашей сети много лет назад, — сказал Левин.

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— Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный блестящего оригинального сериала. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл С. Холл нашли его, и с нетерпением ждем, когда съемки сериала закончатся, чтобы показать его миру».

Основой для сериала послужил сюжет романа Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера». Главный герой истории — вымышленный серийный убийца Декстер Морган, который работает судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Синопсис сериала составлен от имени героя.

«Я не понимаю любви, мне безразличен секс, и у меня нет чувств. А еще я серийный убийца, — сказал герой Молла в трейлере первого сезона «Декстера». — Мой отец был полицейским и прекрасно обучил меня прятать улики. Обычным гражданам не стоит меня бояться, я убиваю только преступников, подонков, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция. Я убиваю их, аккуратно распиливаю на части и избавляюсь от трупов. Убийство для меня — творческий акт, искусство. Но однажды… В Майами появляется некто, равный мне. Даже превзошедший меня. Сумевший меня заинтересовать. Предложивший мне своего рода товарищеское состязание. Кто этот загадочный и неуловимый «Икс»?

Первая серия «Декстера» вышла на Showtime 1 октября 2006 года. Несмотря на критику и обвинения в жестокости и аморальности, в том же году сериал получил две премии «Эмми» — правда, в технических номинациях. Средний балл «Декстера» на сайте Metacritic составил 77 из 100, что сделало его третьим самым успешным проектом осени 2006 года. Сериал получил максимальную оценку от таких участников голосования, как представители New York Daily News, San Francisco Chronicle, Chicago Sun-Times и People Weekly.

В 2007 году Холл стал обладателем премии «Сатурн» в номинации «Лучший телеактер». Три года спустя он получил премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Проект выходил на протяжении восьми сезонов с 2006-го по 2013 год.

Подробностей о приключениях Декстера в новом сезоне пока нет. В финале сериала он инсценировал свою смерть и жил под новым именем в Орегоне. До этого его сестру Дебру ранил нейрохирург, после чего она стала «овощем». Вернувшись в больницу, Декстер убил Дебру, отключив ее от системы жизнеобеспечения. Затем он бросил тело сестры в открытое море, а затем якобы совершил самоубийство.

Ранее Холл неоднократно говорил о вероятности его возвращения к персонажу. Перезагрузка или продолжение «Декстера» давно обсуждались с бывшим руководителем Showtime Дэвидом Невинсом, который сейчас является креативным директором CBS и генеральным директором Showtime Networks. Еще в 2015 году он говорил, что «Декстер» был единственным шоу, которое он хотел бы продолжить.