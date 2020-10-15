«Потому что они хамы»: Лоза готовит иск к Первому каналу

Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил о намерении подать в суд на Первый канал за исполнение кавер-версии его хита «Плот» на шоу «Голос». По словам артиста, продюсеры проекта не спросили его разрешения на использование фрагмента песни, «потому что они хамы».

«Хамы, которые думают, что они такие важные, главные и вообще не должны никого ни о чем спрашивать. Что хотят, то и делают», — возмутился Лоза в разговоре с «Газетой.Ru».

Артист считает, что руководство канала хотело его «оскорбить и унизить» во время обсуждения выступления на проекте.

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«Впервые за девять лет они обсуждали не песню, а исполнителя и автора — то есть, меня. Потому что это спланированная акция для того, чтобы унизить Лозу», — заявил музыкант.

Комментируя выступление участницы Алины Виардо, исполнившей кавер-версию «Плота», члены жюри действительно посмеивались над возможной реакцией Лозы на использование его песни. Певец Василий Вакуленко спародировал музыканта и рассказал об опыте сотрудничества с ним.

«В 2007 году мы представляли клип на проект Ноггано, и одним из членов жюри был Юрий Лоза. Мы рассказывали, что большой бюджет, $1 млн, и он просто сидел в шоке и не знал, что сказать. А на экране, конечно, ад происходил. И он говорит: «Это отвратительно. За это нужно сажать подонков», — вспомнил Вакуленко.

Его коллега Валерий Сюткин также вспомнил случай из совместного тура с Лозой, когда нетрезвый автор «Плота» якобы поднял участников музыкального коллектива посреди ночи.

«Всех разбудил: «Что-то важное хочу вам сказать». Все мы абсолютно трезвые встали, потому что с утра вылет в Москву. И поддавший Юрий Эдуардович, ходя мимо нас, как комиссар, сказал: «В коллективе участились случаи пьянства. Мы будем каленым железом бороться с этой заразой!» — рассмеялся Сюткин.

В беседе с «Газетой.Ru» Лоза также прокомментировал вопрос о возможном иске к участнице «Голоса», исполнившей его главный хит.

«Если девушке навязали эту песню, то зачем с ней судиться. Если она докажет, что ее заставили петь, то причем здесь она», — сказал музыкант.

После участия в «Голосе» Виардо записала прямой эфир в Instagram, в котором поблагодарила главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту за помощь в подготовке.

«В моем списке песен «Плота» не было, — сказала исполнительница. — Я встретилась с неодобрением от музыкальных редакторов. И потом уже, когда меня попросили перебрать другие песни, которые я знаю, я предложила «Плот». Я просто стала перебирать то, что потенциально могло бы им понравиться. Когда редакторы услышали само слово «Плот», песню Юрия Лозы, они сказали «А это будет шоу», «Это интересно», «Ну-ка спой».

Участница шоу отметила, что редакторы были приятно удивлены нестандартным исполнением главного хита Лозы.

«Конечно же, у них было удивление, потому что это необычно, что девочка поет мужскую песню. И они сразу же отреагировали на нее и сказали «Все, ничего другого нам не надо — только это. Это будет шоу». Очевидно понятно, что редакторы, выбирая песню, понимали, что будет, когда я эту песню спою. И я тоже это понимала», — сказала Виардо.

Узнав о намерении Лозы подать в суд, певица призвала своих подписчиков высказать свое мнение на этот счет в одном из пабликов «ВКонтакте».

«Шок-контент, я получила от вас столько статей о Юрии Эдуардовиче Лозе, который решил со мной бороться. Я просто в шоке», — сказала Виардо в сторис.

Большинство пользователей назвали Лозу «артистом одной песни» и «забытым певцом», а также обвинили его в пиаре на скандалах. При этом многие заметили, что с юридической точки зрения музыкант прав.