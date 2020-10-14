«Спланировали и убили»: СК задержал вдову и тещу расчлененного рэпера

Представители Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили о задержании Марины Кохал, вдовы рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, по подозрению в убийстве и расчленении своего мужа. Женщину заключили под стражу и предъявили ей обвинения.

«В ходе расследования уголовного дела, следствием собрана достаточная доказательная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — говорится в тексте официального сообщения.

В Следственном комитете также отметили, что в момент самого убийства, а также расчленения тела Картрайта мать Кохал Елена находилась в той же самой квартире.

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«Сегодня, 14 октября 2020 года, в рамках расследования уголовного дела следственно-оперативной группой проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире», — заявили в СК.

В результате обыска были изъяты средства мобильной связи и другие электронные устройства, а также «иные предметы, имеющие значение для следствия» и принадлежащие матери обвиняемой.

В разговоре с «Фонтанкой.ру» адвокат Марины Кохал Юрий Авдеев подтвердил проведение обыска у себя дома в квартире на Моховой улице.

«Эту квартиру арендую я. Елена Кохал никогда здесь не жила. Возможно, следствие ввело Смольнинский суд в заблуждение и тем самым получило полномочия обыскать жилище адвоката в рамках уголовного дела, по которому я являюсь защитником», — пояснил он.

Юрист добавил, что Елену Кохал увезли сотрудники СК, не сообщив ему, в каком статусе по делу она находится в настоящий момент. По данным 5-tv.ru, вдова была задержана по подозрению в соучастии в преступлении. Задержание Елены Кохал прокомментировала мать Юшко, проживающая на Украине.

«Я слышала и считаю, что это правда. Я считаю, что она причастна к убийству непосредственным образом. Но это должен решить суд», — подчеркнула она.

Авдеев отметил, что «ничего значимого» по делу у него дома быть не могло. По его словам, во время обыска в квартире самой Кохал на улице Коллонтай женщина потеряла сознание, однако отказалась от госпитализации.

«В больницу ехать отказалась. Ее отвезли в полицию в Красногвардейском районе, адвоката не пускают», — заявил он.

В разговоре с петербургским сайтом kp.ru адвокат Ирина Скурту, также представляющая интересы Кохал, рассказала, что органы опеки и скорая помощь забрали в детскую больницу их с Юшко сына сразу после того, как сотрудники СК увезли бабушку ребенка.

«Мы подаем заявление, что ее чуть ли не похитили. Потому что ее местонахождение нам неизвестно. Это нарушение всех прав, не говоря уже об обыске у адвоката», — указала Скурту.

Вскоре после этого портал «78.ru» со ссылкой на пресс-секретаря уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Александра Попейко сообщил, что ребенка «изъяли у бабушки» и отправили на плановое медицинское освидетельствование в Детскую городскую больницу № 3.

По словам Попейко, комитет по социальной политике примет решение, куда определить ребенка, после получения заключения врачей о его состоянии, так как родные Юшко «на настоящий момент принять его не смогут».

«На данный момент родственники со стороны отца, по предварительной информации проживающие на Украине, на связь с городскими службами не выходили», — пояснил Александр Попейко.