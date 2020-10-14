Сердечный приступ: умерла звезда сериала «Два с половиной человека»

Комедийная актриса Кончата Феррелл умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса, штат Калифорния, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на корреспондента KABC Entertainment.

«Покойся с миром, потрясающая Кончата Феррелл. Она умерла вчера в возрасте 77 лет от осложнений, вызванных сердечным приступом. Помимо роли Берты в сериале «Два с половиной человека» она сделала прекрасную карьеру в кино, на сцене и на телевидении», — написал в Twitter Джордж Пеннаккио.

Создатель и продюсер ситкома «Два с половиной человека» Чак Лорри также принес свои соболезнования. «Мы все звали ее Чатти. И мы все любили ее. Двенадцать лет взлетов и падений, много-много смеха. Все это время она была скалой. Одной из великих. Мне выпала честь называть ее другом», — поделился в Twitter Лорри.

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Феррелл наиболее известна по роли Берты — язвительной экономки персонажа Чарли Шина в сериале «Два с половиной человека». В этом образе актриса появлялась в течение 200 эпизодов, она дважды номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. Третий раз — за шоу «Закон Лос-Анджелеса».

Коллега Фаррел по ситкому — Шин — признался, что болезненно переживает смерть артистки.

«Абсолютно влюбленная в свое дело, непревзойденный профессионал, настоящий друг. Это шокирующая и болезненная утрата. Берта, твое домашнее хозяйство вызывало подозрение, твои люди всегда были идеальны», — добавил Шин.

Джон Крайер, сыгравший Алана Харпера, брата героя Чарли Шина, в популярном ситкоме подчеркнул, что Фаррел была прекрасным человеком. Кроме того, он вспомнил случай на съемочной площадке «Два с половиной человека». Молодой актер был счастлив, что продюсерам удалось пригласить ее в проект.

«Я говорил, что я — ее ярый поклонник, а она просто отказывалась в это верить, — поделился Крайер. — Суровая внешность Берты была изобретением сценаристов. Теплота и искренность Чатти были ее настоящими сильными сторонами. Я плачу по женщине, по которой буду скучать, и по тем счастливы моментам, что она нам подарила».

Феррелл появилась в эпизодах таких фильмов, как «Планета Ка-Пэкс», «Эдвард руки-ножницы», «Эрин Брокович», «Настоящая любовь» и «Телесеть». Помимо сериала «Два с половиной человека», она сыграла в таких телешоу, как «Друзья», «Скорая помощь», «Кувалда» и «Лучшие».

В декабре 2019 года Феррелл экстренно госпитализировали с инфекционным заболеванием почек и крови. Позже у нее случился сердечный приступ. На протяжении четырех неделе актриса находилась в реанимации. В июле 2020-го ее муж Арни подтвердил TMZ, что ее перевели в отделение для хронически больных пациентов.

«Пройдет некоторое время, прежде чем произойдет какое-либо выздоровление. Это все неврологическое. Мы ничего не можем сделать, чтобы ускорить этот процесс. Мы надеемся на лучшее», — комментировал Арни.

Незадолго до кончины Феррелл рассказала, что не понимает, как могла заразиться инфекцией. Она также подчеркнула, что редко болеет. Тем временем близкие находились рядом с ней в госпитале как минимум шесть раз в неделю. Во время пандемии коронавируса супруг не мог навещать артистку.