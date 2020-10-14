Мужской образ и блокировка в Twitter: дочь Ефремова сменила имя

Незадолго до своего 20-летия дочь Михаила Ефремова изменила имя в соцсетях на мужское — теперь Анна Мария просит называть ее Аэмом Тиллмари. Ранее девушка неоднократно высказывала негативное отношение к гендерным стереотипам и гордилась своей андрогинной внешностью. О себе Анна Мария предпочитает говорить в мужском роде.

«Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер», — написала она в Twitter.

В день рождения Анны Марии — 14 октября — было приостановлено действие ее аккаунта в Twitter. В сторис девушка предположила, что причиной блокировки стали ее оскорбительные посты о государстве.

Реклама

«Помимо того, что Twitter меня забанил, <...> они пустили шары на моем забаненном аккаунте, типа «Мы уберем тебе соцсеточку, но все равно держи праздник», — возмутилась Ефремова.

Несмотря на требования Анны Марии обращаться к ней как к парню, большинство людей продолжает воспринимать ее как дочь Ефремова и актрисы Ксении Качалиной. Смертельное ДТП с участием артиста, унесшее жизнь курьера Сергея Захарова, привлекло к ней много внимания. Узнав о трагедии, Анна Мария пережила получасовую паническую атаку и обратилась за помощью к психотерапевту.

«Разум оказался в уязвимом положении, и я не смогла отвлечься от не самых хороших мыслей, — но сейчас я это контролирую. У меня есть нехорошая привычка заглушать эмоции. Так что я не могу точно сказать, как себя чувствую. Такое ощущение, что все это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — поделилась дочь Ефремова в интервью Wonderzine.

Сразу после аварии Анну Марию засыпали негативными комментариями с обвинениями в том, что она не смогла спасти своего отца от пагубных привычек и предостеречь от вождения в нетрезвом виде. В ответ девушка сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко и заявила, что дети не должны нести ответственность за поступки своих родителей.

«Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни, — написала она в комментариях к посту Николая Лукашенко. — Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету [плевать]».

Несмотря на напряженные отношения с родителями, девушка призналась, что ей неприятно читать негативные комментарии в адрес ее отца или матери. По мнению Анны Марии, никто не имеет права оскорблять человека, кроме близких людей, которые имеют возможность «адекватно оценить его действия».

«Но оскорбления в сторону моего отца и моей личности меня не задевают. Почему? Потому что они обращены не ко мне. Они обращены к моему персонажу, моей маске, которую составили за меня в медиапространстве СМИ. Еще есть такая тема, что люди, которые оскорбляют незнакомых людей в сети, имеют множество комплексов и так пытаются справиться с какими-то своими проблемами. Их можно только пожалеть. Ну, или посмеяться над слишком эксцентричными экземплярами, что я и делаю в своем твиттере. Подписчики присоединяются в своих остроумных высказываниях в реплаях, и мне становится гораздо легче. Спасибо им», — сказала дочь Ефремова.

После ареста актера Анна Мария вызвалась опекать свою мать, страдающую алкогольной зависимостью. Но Качалина нелестно отозвалась об инициативе дочери в интервью «Экспресс-газете».

«Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мать Ефремова, театральный педагог — «Газета.Ru»), Анна Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка», — высказалась Качалина.

Также актриса заявила, что не обращает внимания на «проделки дочери», что якобы злит наследницу. Девушка, в свою очередь, высказывает неприязнь к матери в комментариях в Instagram: на вопрос подписчика «Как вы отнесетесь, если ваша мама станет встречаться с каким-то мужчиной?» Анна Мария ответила «Буду весьма обеспокоен, потому что этот мужчина явно не умеет выбирать себе партнеров».