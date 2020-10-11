Сексуальное рабство и отчим-педофил: звезда «Кухни» рассказала о прошлом

Исполнительница одной из ролей в сериале «Кухня» Елена Ксенофонтова поделилась в новом выпуске программы телеканала НТВ «Секрет на миллион» своими воспоминаниями об отчиме-педофиле, а также опыте побега из сексуального рабства. Актриса рассказала, что ее мать подвергалась постоянным побоям со стороны мужа, с которым она вступила в брак, когда дочери было семь лет.

«Я помню, что, когда мы переехали в Подмосковье <…>, он все равно мог встретить маму на улице, начать ее оскорблять, бить. Приходил, претендовал на квадраты в квартире, [где мы жили]. Я уже уехала в Москву, жила своей жизнью, а он продолжал приходить, куролесить», — раскрыла она детали их семейной жизни в те годы.

Отвечая на вопрос, почему отчим избивал ее мать, Ксенофонтова отметила, что у него было «какое-то заболевание».

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«Ведь он не пил, не был алкоголиком, нет. Ему достаточно было малейшей капли алкоголя — у него даже лицо менялось. Он начинал подозревать, видеть врагов, наступала паранойя», — вспоминала она.

Когда женщины подавали заявление о происходящем в милицию, мужчину отпускали через несколько суток или сразу после профилактической беседы.

Ксенофонтова призналась, что терпела такое поведение на протяжении девяти лет, потому что сначала принимала происходящее за недоразумение, потом — ожидала понимания со стороны отчима, а еще позднее — уже «просто тупо боялась».

«Когда она (мать, — прим. «Газеты.Ru») боялась, мы были еще более-менее в безопасности, а вот когда она перестала бояться и стала отвечать, у меня появился самый большой страх — что он доведет ее, а она убьет его, обороняясь», — сообщила она.

Ведущая программы Лера Кудрявцева рассказала актрисе, что мужчина умер в колонии строгого режима, куда он попал за совращение несовершеннолетнего ребенка.

Слова Кудрявцевой о наличии судимости у отчима актрисы в Казахстане стали неожиданностью для звезды. При этом она подтвердила, что наклонности к педофилии, за которую мужчина был повторно приговорен к заключению, чувствовала на себе и сама.

«Его наклонности проявлялись и на мне. Были домогательства. Трогал, да, были такие ситуации. Тут дотронуться, тут залезть», — вспомнила она.

По словам Ксенофонтовой, в восьмилетнем возрасте она даже попыталась совершить самоубийство, но была спасена врачами.

Артистка также рассказала о том, как в 18 лет попала в сексуальное рабство в Югославии, куда поехала по приглашению подруги в качестве танцовщицы. После приезда в чужую страну у нее отняли паспорт и заставили развлекать клиентов заведения, чтобы те активнее покупали алкогольные напитки.

«Я пыталась пару дней изобразить из себя, что я прожженная и все могу… Нет, не могу. Я по наивности… Дура дурой», — отметила Елена Ксенофонтова.

Из-за конфликтов с другими девушками и нежелания подчинятся выдвигаемым требованиям Ксенофонтову отправили с группой из «другого потока» обратно без денег и паспорта.

«Мне было очень стыдно. Мне очень не хотелось никому это рассказывать. Столько луж дерьма, в которые я вляпывалась», — добавила она.