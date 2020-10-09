«Это уголовное преступление»: любовница подает иск против Тарзана

Анастасия Шульженко, бывшая любовница стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, подает против него иск в связи с нанесением побоев во время их последней встречи.

На видео, которое Шульженко обсудила в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, видно, как Глушко оттолкнул ее, когда девушка пыталась попасть за кулисы и добиться от бывшего любовника разговора наедине.

«Он меня толкнул, я просто не ожидала. Это близкий мой человек, как я могу испугаться идти к близкому человеку без адвоката?» — рассказала она.

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Ее адвокат Вадим Лялин выступил против несогласованных действий Шульженко, которые могут привести к подобным результатам, и предупредил, что во время очередной встречи могут наступить «более серьезные последствия».

«На сегодня мы имеем признаки состава преступления, как я вижу, статьи 115 части 1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью. — «Газета.Ru») — это минимум. Это уже не шутки, это уголовное преступление», — добавил он.

Лялин подчеркнул, что заявление было подано в полицию, зафиксировано и уже «пошло в работу». «Вы здесь сидели и целомудренно защищали господина Глушко, но в любом случае и при любых обстоятельствах бить девочку — это перебор», — отметил он.

Лялин подчеркнул, что намерен довести дело своей клиентки до суда, где Глушко «будет отвечать по закону со всей строгостью» за нанесенные девушке побои.

«Закрытая черепно-мозговая травма — это, как минимум, то, что уже подтверждено в травмпункте и по факту чего был получен листок нетрудоспособности», — подчеркнул он в комментарии для «StarHit».

Адвокат также обратил внимание, что на 8 октября были назначены первые следственные действия в связи с поступившим в полицию заявлением Наташи Королевой и Тарзана, которые обвинили Шульженко в воровстве.

«Их дело, скорее всего, закончится ничем. А свое дело я доведу до суда, и господин Глушко будет отвечать по закону», — заявил он.

Лялин отдельно коснулся обвинений в шантаже, которые стали выдвигать в отношении девушки гости, собравшиеся в студии у Малахова. Согласно юристу, термин «шантажистка» подразумевает, что девушка должна о чем-то просить под предлогом чего бы то ни было, в то время как сама Шульженко, по его словам, ничего не просит.

Наличие же интимных видео с участием Глушко и Шульженко он объяснил пристрастиями, которые присущи многим парам.

«Я знаю множество странных семей, в том числе могу предположить, что такими странностями страдает семья Порывай и Глушко, где эти странные видео являются составляющей их отношений. Это бывает не только в семьях, тем более у них были отношения, это была не разовая встреча», — сказал он.

Лялин также ответил на обвинения в том, что само наличие интимного видео, снятого «дрожащей рукой», говорит о факте заранее организованной провокации.

«Я отвечу на этот вопрос ровно в той манере, как себя позиционирует наше чудо-семейство. А именно — никто не отменял тройнички. Мы знаем, что там было три человека, все что угодно могло быть. И три, и четыре человека. Этого в данной ситуации не было», — сказал он.

В дополнение своих слов адвокат также пообещал, что на следственных действиях они вместе со своей подзащитной планируют устроить «классный сюрприз».

«Это все равно приговор и неприятности! Мы не Пашаевы и не Добровинские, у нас вопрос не в деньгах. Здесь не стоит задачи заработать на этом», — заключил он.