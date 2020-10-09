«Не тот человек, которого знала»: Алиса Вокс о новом образе Шнурова

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс дала интервью YouTube-каналу «Изнанка. Женщины», в котором выступила с обвинениями в адрес лидера группы Сергея Шнурова. Она упрекнула его в манипулировании другими участниками коллектива.

«Он очень хороший манипулятор. Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», — заявила Вокс.

При этом, в разговоре с «Газетой.Ru» Вокс высоко оценила решение Шнурова заняться политикой.

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«Я ему всегда говорила, что у него большие таланты внушения, управления толпой, что это надо реализовывать не только в музыкальной карьере. Да и в принципе он никогда в разговоре не упоминал музыкальную карьеру как вершину реализации своей личности. Если он реализуется на политическом поприще — дай бог, я только счастлива буду», — завила артистка.

Вокс подчеркнула, что не видит связи между политическими амбициями Шнурова, о которых стало известно за последний год, и его поведением на сцене.

«Я вообще смотрю сейчас на его какие-то выступления и заявления и понимаю, что это вообще не тот человек, которого я знала, поэтому ничего комментировать по этой теме я не могу. Мы все меняемся, кто не меняется, тот стагнирует. Просто кто-то меняется в лучшую сторону, кто-то разлагается.

Сергей двигается в какую-то другую сторону, я не оцениваю это как вниз или вверх. Он меняется и это хорошо», — пояснила певица.

Она также выразила надежду на то, что поклонники группы разделяют для себя сценическое поведение Шнурова и реальную жизнь.

«Пускай те, кто считает, что сексизм — это круто восторгаются этим всем. Нормальные люди не будут восторгаться этими поступками. Я надеюсь, что большая часть поклонников способна отличить сценический образ от реальной жизни и понимают, что, если Отелло душит Дездемону на сцене, это совершенно не значит, что она после этого выходит за кулисы и он продолжает ее там душить и убивать. Я в детстве думала, что в каждой опере «Чио Чио Сан» убивают актрису, но мне было пять лет. Я надеюсь, что сознание наших соотечественников, которые являются фанатами группы «Ленинград», отличается от сознания пятилетней девочки, и они способны отличить экранное и сценическое поведение от настоящего», — сказала она.

В упомянутом интервью каналу «Изнанка. Женщины» Вокс привела пример «манипуляций» лидера «Ленинграда», рассказав об истерике Шнурова во время парламентских обсуждений закона о запрете нецензурной лексики.

«Он вешал на меня крючки, чтобы в дальнейшем манипулировать. Помню, когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна», — пояснила она.

Певица поведала о последствиях своего решения раздеться на сцене, что привело к серьезным личным проблемам, которые привели к уходу из группы.

«Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела. Мне хотелось удалить все мои социальные сети и никогда ничего больше не видеть», — пожаловалась звезда.

Однако несмотря на то, что она даже подыскала новых девушек, которые могли бы компенсировать группе ее уход, такой шаг со стороны солистки Шнуров воспринял как личную обиду.

Вокс также пожаловалась на обилие сексистского юмора в жизни коллектива. В частности, она рассказала о требовании стоять к микрофону так близко, чтобы он пах половым органом, а также о демонстрации «фигур» из половых органов в раздевалке «Ленинграда».

«Каждый раз, когда я заводила разговор об отдельной гримерке, мне говорили: «Пф-ф-ф, ты че, не с коллективом? Ты че, отрываешься от коллектива? Ты че, зазвездилась?» — пожаловалась она.

Еще один эпизод, которым поделилась Вокс, был связан с выплатой зарплаты.

«После или до концерта директор расфасовывал все кучками и звонил или писал смс: «Зайдите в такой-то номер за зарплатой». И вот мне приходит смс-ка: «Надевай черное белье и поднимайся в номер». Я сижу и думаю: «Приплыли», — рассказала она.