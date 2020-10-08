Блокада, смерть и голод: назван лучший фильм ММКФ

Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) объявил победителей. Главного приза — «Золотого Святого Георгия» — удостоилась картина Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Днем ранее историческая драма получила приз зрительских симпатий.

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«Я провел удивительную неделю, это было очень непростое время, редко в течение недели смотришь столько фильмов. Мы много спорили, наши обсуждения были творческим процессом. Это было интересное и очень драматичное время», — объявил победителя председатель жюри Тимур Бекмамбетов.

Лента, созданная на стыке документального и игрового кино, посвящена событиям зимы 1941 года в Ленинграде. В нем главная героиня, поэтесса Ольга Берггольц, выходит из дома, чтобы похоронить мужа. В основу сценария вошла автобиография писательницы «Дневные звезды», а также воспоминания Даниила Гранина.

По словам Зайцева, «Блокадный дневник» — сложное кино на непростую тему, понятное массовому зрителю. Главные роли в картине исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Премьера запланирована на 27 января 2021 года, в день полного снятия блокады.

Приз международной федерации прессы FIPRESCI получил британский фильм «Хильда». Это первая полнометражная работа Риши Пэлэма, снятая маленькой командой за небольшие деньги. Режиссер несколько лет вынашивал идею фильма, но никто не соглашался его продюсировать, учитывая бюджет и «огромные амбиции». По сюжету девушке по имени Хильда (Меган Первис) приходится заботиться о своих младших братьях и сестрах, пока ее родители разводятся. Чтобы справиться с нагрузкой, она отправляется в танцевальную школу.

Актриса Меган Первис, сыгравшая Хильду, была названа лучшей актрисой. Приз за лучшую мужскую роль достался израильскому режиссеру и актеру Гуру Бентвичу, сыгравшему невротичного режиссера в комедии «Как сыр в масле». Он же снял фильм и написал к нему сценарий.

Фильм «Про Лелю и Миньку», основанный на одноименных детских рассказах Михаила Зощенко, выиграл приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд». Сняла ленту о жизни взрослых Лели и Миньки Анна Чернакова («Жили-были мы»).

Гильдия неигрового кино и телевидения наградила документальную ленту немецкого режиссера Марка Вайса «Мы не сдаемся». В центре сюжета — журналистка Мария Ресса, бросившая вызов президенту Филиппин Родриго Дутерте. За борьбу в защиту демократии журнал Time в 2018 году назвал главную героиню фильма, Марию Ресса, «человеком года». На Филиппинах ей и ее бывшему коллеге по сайту Rappler грозило тюремное заключение сроком до шести лет и штраф в размере $8 тыс. каждому по обвинению в «киберклевете». Ресса связывает дело с журналисткой деятельностью.

Вайс — автор фильма «Лагерь 14: зона тотального контроля» о человеке по имени Син Дон Хек, единственном, кому удалось совершить побег из северокорейского лагеря, пересечь границу с Китаем и добраться до Южной Кореи.