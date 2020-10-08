«Организована травля»: Крутой о покупке голосов на «Детском Евровидении»

Продюсер Игорь Крутой опроверг слухи о подлоге результата отборочного этапа «Детского Евровидения». В интервью YouTube-шоу «Алена, блин» он заявил, что он и его команда подверглись атаке ботов. Крутой отказался называть организаторов, по его мнению, травли, но намекнул, что это могут быть родители проигравших участников конкурса.

«Во-первых, это организовано все, и не заставляйте меня говорить, кем. Во-вторых, любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывают такие разговоры, — пояснил композитор. — А проплаченных ботов я не буду обсуждать и то, как было организовано давление в интернете».

При этом Крутой заявил, что не имеет отношения к «Детскому Евровидению». В этом году в жюри конкурса были представлены певец Алексей Воробьев, бывшая участница группы «Тату» Лена Катина, певица Юлия Савичева, а также предыдущие участники вокального состязания. По словам народного артиста России, они не могли заранее договориться о победителе.

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«Я не садился в жюри, я отдал это на откуп молодым ребятам, членам жюри. Члены жюри были определены в последнюю минуту, чтобы на них не могло оказываться никакое давление. Они сидели в разных местах. Это [результат отбора] сумма их оценок», — добавил Крутой.

Недовольным победой 11-летней Софией Феськовой композитор посоветовал обратиться в полицию. Сам он не исключил, что его команда подаст заявление в органы из-за травли.

«Во всяком случае моя команда обратится сейчас в органы. Если будет продолжаться такая травля, то будем обращаться в органы, чтобы понять, кем организовано, чтобы вывести все на чистую воду. Кто именно из родителей переусердствовал», — отметил он.

Во избежание разговоров о покупке голосов жюри Крутой подчеркнул, что родители Феськовой имеют доход ниже среднего. Он также выступил за то, чтобы дети имели равные возможности на конкурсе.

«Я плохо отношусь к таким историям, но вместе с тем, если рождается талантливый ребенок в благополучной и обеспеченной семье, почему он не имеет права на свою творческую биографию? Тогда бы Алсу не имела права выступать на «Евровидении», но она же заняла второе место. И это было ее выступление, а не ее отца (экс-вице-президент нефтяной компании — прим.). Ее оценил европейский слушатель», — сказал он.

Скандал вокруг «Детского Евровидения» возник после победы на отборочного этапе Софии Феськовой. Многие поклонники были уверены, что выиграет Рутгер Гарехт. Тогда организатор — Академия Игоря Крутого — заявил, что конкурс прошел с соблюдением всех правил.

«Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима. В интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких. В финале Соня, как и все другие участники, пела сама. Мы не имеем право включать фонограмму. И песня не была изменена», — говорилось в официальном заявлении Академии.