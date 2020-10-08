Вслед за Егором Кридом: Тимати примет участие в шоу «Холостяк»

Музыкант и бизнесмен Тимати последовал примеру своего бывшего коллеги по лейблу Black Star Егора Крида. Рэпер станет героем восьмого сезона популярного реалити-шоу «Холостяк». Новый сезон стартует весной 2021 года, в настоящее время проходит кастинг проекта.

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«Тимати — один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в десятку самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes. Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star, под именем которого существует музыкальный лейбл, сеть ресторанов, автомоек, тату-салон и барбершоп, линия одежды. Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» — говорится в пресс-релизе телеканала ТНТ.

Отметим, что последние месяцы 37-летний Юнусов регулярно напоминает о себе громкими инфоповодами. В июле он сообщил о том, что покидает основанный им успешный лейбл Black Star, а в сентябре расстался с матерью своего сына Анастасией Решетовой.

К слову, бывшая девушка бизнесмена на прошлой неделе повздорила со своей предшественницей Аленой Шишковой в Instagram. Все началось с публикации Шишковой, в которой она, отвечая на вопрос поклонницы, подтвердила, что роман Тимати и Решетовой начался в тот момент, когда она была беременна первенцем рэпера.

«Да, они уже летали вместе, когда я была беременна. Но в целом она не виновата», — написала модель.

Вскоре на это последовал резкий ответ Решетовой. «Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю. На тот момент, когда я познакомилась с Тимуром, Алисе было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях от не состоял на тот момент. Не знаю зачем Алена Ш. написала это», — написала она.

Решетова отметила, что они с Тимати не раз объясняли Шишковой, как именно все произошло. Решетова заверила, что для нее справедливость превыше всего, поэтому она не смогла игнорировать «едкие выпады» в свой адрес.

Модель не раз была вынуждена оправдываться перед общественностью и слышать неутешительные прогнозы относительно ее союза с бизнесменом. Когда стало известно, что пара рассталась, толпы хейтеров отправились к блогерше в комментарии, чтобы позлорадствовать о «бумеранге», который к ней вернулся.

Слухи о расставании Тимати и Решетовой появились за несколько месяцев до официального подтверждения. Подписчиков знаменитостей смутило то, что они провели летний отпуск врозь. Артист со своей мамой Симоной и дочерью Алисой отдыхал в Греции, тогда как Анастасия с 10-месячным сыном поехала гостить к отцу Тимати во Франции.

Сообщая поклонникам неприятную новость, Решетова заверила, что они постараются сделать все возможное, чтобы малыш рос счастливым.

«Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержку. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — заключила 24-летняя девушка.