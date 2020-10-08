«Никто нам не помогает»: Газманов пожаловался на проблемы артистов

Певец Олег Газманов пожаловался на бедственное положение своей команды артистов. По словам исполнителя, на него работают 17 человек, которых он «кормит», однако в связи с вызванной пандемией коронавируса нехваткой концертов у него сейчас нет возможности это делать в полной мере.

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«Сейчас в связи с пандемией мало концертов, все отменили. А все думают, что звезды в деньгах купаются. А на самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, нас, может, человек 50. Но у нас же еще есть команда.

У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы: гитаристы, клавишники, звукорежиссеры», — цитирует Газманова kp.ru.

Он также посетовал, что представителям «умирающей» в сложившихся условиях индустрии «никто не помогает». Кроме того, певец признался, что и сам серьезно пострадал от коронавируса в финансовом плане. «Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Ну, помирайте. Как хотите, так и живите», — поделился Газманов. — Я сильно пострадал. У меня более 100 концертов отменилось. А бизнеса у нас с женой нет».

Данное заявление народный артист России сделал в рамках музыкального конкурса «Детская Новая волна — 2020», финал которого проходит 7-8 октября в Крыму. Самим юным участникам мероприятия он посоветовал «сначала научиться петь, а не [сразу же] лезть в интернет».

«Посадил пять человек — понравилось. Потом — 10, 20. И так расширяться, — пояснил Газманов. — Этих интернет-звезд раскручиваете вы — средства массовой дезинформации. Кто в каком платье пришел, кто фигуру показал... Про талант ни слова».

Делясь своими впечатлениями от Крыма, певец отметил, что ему понравилось отдыхать на полуострове, однако обзаводиться здесь собственным жильем он не намерен.

«Покупать в Крыму ничего не хочу. Мне и в отеле удобно останавливаться, — сказал Газманов. — Был период, когда все артисты понакупили недвижимости в той же Юрмале, а сейчас попробуй продать, никому не нужно. А налоги платим большие. Сейчас надо вкладывать деньги в своих детей и в их образование. А потом они вырастут и будут о вас заботиться. Я уверен в своих детях, они мне в старости не только стакан воды принесут».

Ранее о бедственном положении членов индустрии говорили и другие представители шоу-бизнеса — в частности, народный артист Филипп Киркоров. В минувшем июле эстрадный исполнитель признался, что из-за приостановки концертной деятельности у его подчиненных возникли финансовые трудности — а некоторым из них даже пришлось осваивать новые профессии.

«Члены моего коллектива выживают как могут, — передает слова Киркорова «Собеседник». — Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация».

Вместе с тем Киркоров отметил, что у него самого достаточно финансовых накоплений, чтобы позволить себе не работать долгое время: «Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет. За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить».