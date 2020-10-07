«Возраст не позволяет»: Жванецкий ушел со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение ликвидировать ИП, которое было создано около 12 лет назад, а также принял решение завершить свою эстрадную карьеру.

«Михаил Михайлович закрылся от публичной деятельности, поэтому и ИП закрыли. Он бережется, но для своего возраста он чувствует себя хорошо», — сказал его представитель Олег Сташкевич изданию «Октагон».

Он отметил, что решение покинуть сцену Жванецкий принял в связи со своим возрастом.

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«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача «Дежурный по стране» закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — сказал представитель артиста.

Повторно Жванецкий сможет получить статус индивидуального предпринимателя только через три года. До этого, если он все же захочет вернуться, ему придется воспользоваться статусом самозанятого.

В разговоре с РИА «Новости» Сташкевич подчеркнул, что артистам «нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены».

«У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — пояснил он.

Сташкевич также обратил внимание на то, что информация о будущих выступлениях артиста, опубликованная на его сайте, неактуальна. Все билеты, приобретенные поклонниками артиста, можно было вернуть или обменять на другие мероприятия.

«За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась», — заявил он.

Отмену выступлений артиста подтвердили в Ростовском театре им. Горького, где концерт Жванецкого был перенесен с 19 февраля на 3 ноября. Там подчеркнули, что продавцы билетов на выступление артиста скорее всего – мошенники.

В настоящий момент Жванецкий проживает по московскому адресу и публикует свои новые произведения в журнале «Огонек», с которым планирует продолжить сотрудничество как писатель.

В июне Михаил Жванецкий в разговоре с изданием «Собеседник» рассказал о плохом самочувствии, которое помешало ему посетить похороны его коллеги Анатолия Трушкина.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже! Что касается Трушкина, то мы с ним друзьями не были», — говорил он.

В январе «Московский комсомолец» без указания источников писал, что Жванецкому был поставлен «страшный диагноз», ради чего он якобы был немедленно госпитализирован в больницу Управления делами президента. Позднее в больнице опровергли поступление к ним на лечение знаменитого писателя, а его представитель объяснил, что Жванецкий проходит плановый курс лечения.

«Он проходит его, чтобы продолжать работать», — сказал он.