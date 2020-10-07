«Образование в желудке»: бывшей жене Гуфа предстоит операция

Телеведущая Айза Анохина поделилась с подписчиками в своем Instagram переживаниями, связанными с обнаружением опухолевого образования у нее в желудке.

«Привет, нытик на связи. В общем, решила я заняться своим физическим здоровьем. Снова анализы, УЗИ, КТ и многое другое. Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать. Насмешили, конечно. В желудке какое-то образование — операция предстоит и еще что-то», — рассказала она.

Анохина также сообщила, что из-за нахлынувших эмоций «наломала дров», однако сейчас готова к предстоящей операции.

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«Я как настоящий мужик, после слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни. Берегите себя, любимые! Знаю, что в этом мире мы давно не живем, а плавно выживаем. Но иначе никак. Люблю вас», — написала она.

В комментариях ее подписчики предупредили звезду от преждевременных выводов и призвали обратиться к другим врачам, чтобы удостовериться в необходимости хирургического вмешательства.

«Прежде чем делать операцию, проконсультироваться у другого специалиста не помешало бы и пересдать анализы! Все будет хорошо!» — написал один из них.

Поклонники также оставили под записью звезды множество ободряющих комментариев: «Наша дорогая Айза, вы сильней всего этого, это этап в жизни для шага в дальнейшее! Все будет супер, никак иначе!»

Айза часто использует Instagram для общения с поклонниками о событиях в своей жизни. В записях от 4 октября она рассказала о проблемах в отношениях с бывшим мужем, серфером Дмитрием Анохиным. Пара развелась несколько месяцев назад.

В частности, ее возмутило поведение бывшего супруга на дне рождения их сына Элвиса.

«На протяжении часа он снимал меня при любом споре. Провоцировал, и только после слов Сэма, что он жесток к нему и ко мне, хотя бы немного заткнулся», — пожаловалась она.

Она также назвала Анохина «мразью» и призналась, что не подозревала о наличии в себе места для такой глубокой ненависти, которую она «ощущает сполна».

Айза делилась с поклонниками и деталями развода, а также раздела имущества с Анохиным.

«Когда наши отношения с Димой разладились, финансовый вопрос встал очень остро. В свое время он дал мне денег на открытие первого салона красоты, и я думала, что эти деньги останутся в бизнесе, ведь прибыль от салона делилась между нами. Но Дима сказал, что ему срочно нужны деньги, 12 с половиной миллионов! И плюс к этому он претендует на 50% прибыли», — рассказывала она.

Несмотря на возмущение, вызванное размером затребованной ее бывшим мужем суммы, Анохина все же перевела ему эти деньги.

«Фактически я откупилась от него. Мне невероятно обидно осознавать, что я связываюсь с такими низкими людьми. После того как я родила ему ребенка, любила, боготворила его, он просто выставил мне счет. Сейчас мне хочется утереть ему нос этими деньгами. Я не хочу больше никогда его видеть», — признавалась звезда.

Связь с Анохиным она назвала «ошибкой всей своей жизни» и выразила искреннюю радость от того, что получила от него развод.