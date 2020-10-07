«Молитесь за нас»: Андрейченко сообщила о страшном урагане в Мексике

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко предупредила поклонников о том, что вскоре снова может пропасть. В своем Instagram-аккаунте актриса сообщила, что в Мексике, где она проживает, в настоящий момент очень напряженная обстановка в связи с надвигающимся ураганом «Дельта» четвертой степени.

«В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего. Все было уничтожено. Город несколько лет приходил в себя», — написала звезда.

По словам артистки, правительство страны эвакуирует все население и туристов в убежища. На всем побережье выключат свет, рассчитывая таким образом сократить ущерб от стихии.

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«Я уже уехала из своей виллы, которая находится на побережье Ривьера Майя, собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу. Сама же переехала в отель ради безопасности, — продолжила Андрейченко. — Буду стараться быть с вами на связи. Молитесь за нас всех.»

К обращению актриса прикрепила галерею архивных фотографий своей виллы и отметила, что будет очень грустно, если все эти красоты будут уничтожены ураганом.

В комментариях к посту знаменитости пользователи оставляли добрые слова и пожелания без потерь пережить это испытание.

«Храни вас бог! Пусть все добро, тепло и любовь, которые так щедро вы, Наташа, дарили миру, вернется и защитит вас во время испытания, остановит разрушающие силы» ; «Сколько людей с вами! Вы не одна! И все желают вам только добра! Значит все будет хорошо» ; «Самое главное молиться, чтобы повышать вибрации! Все будет хорошо» — писали неравнодушные пользователи соцсети.

В январе этого года пиар-менеджер актрисы Ян Трунцев забил тревогу, сообщив, что Андрейченко более суток не выходит на связь.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15.00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь. Ехать ей около часа за рулем», — написал представитель артистки.

Трунцев призвал всех, кто располагает любой информацией о местонахождении звезды связаться с ним. Также пиар-директор актрисы поблагодарил ее подругу за оперативную помощь и сообщил, что они обзванивают окрестные больницы.

Вскоре артистка все же вышла на связь и была удивлена случившимся переполохом. Она записала поклонникам видеообращение, в котором рассказала, что решила устроить себе отдых от работы и социальных сетей в джунглях.

«Даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами», — поведала Андрейченко.

Также знаменитость расписала хронологию событий дня, после которого ее пиар-менеджер забил тревогу.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка «silence» — «молчание», — отметила актриса.

Андрейченко добавила, что эта духовная практика подразумевала, что она будет находиться в полном уединении. На следующее утро артистку привезли домой.

«Я включила телефон и подумала, что он сейчас взорвется! Когда я подошла, там было 189 «вотсапов», сообщений на почту, звонков от корреспондентов, а главное, от моих друзей. Спасибо за вашу любовь, за ваше сочувствие!» — сказала знаменитость.