Нагиев у Андреасяна, вебкам-модель Асмус и Арагорн-гей: премьеры недели

Приключенческая драма 30-летнего Филиппа Юрьева («Песня механической рыбы») получила три приза на недавнем «Кинотавре» (за режиссуру, главную мужскую роль, а также Диплом гильдии киноведов и кинокритиков) и была премирована в Венеции — в параллельной программе авторского кино «Венецианские дни». Лента, в которой сыграли Владимир Онохов и Кристина Асмус («Текст», «Интерны»), рассказывает о чукотском охотнике-подростке, чью жизнь меняет появление интернета: в сети он натыкается на вебкам-модель из США и ради нее решает отправиться в Детройт.

Главные роли в комедийной мелодраме Сарика Андреасяна («Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Ограбление по-американски»), одного из центральных героев видео BadComedian, исполнили уже несколько раз работавший с режиссером Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч («Мы из будущего»), Елизавета Моряк («Нагиев на карантине»), Юрий Стоянов, Лянка Грыу («Барвиха») и другие. Это истории о россиянах, по абсолютно различным причинам оказавшихся в Штатах: один пытается откреститься от прошлого, превратившись из Новикова в Ньюмана, другой — закрепиться в чужой стране в фиктивном браке, третий — едет к дочери и ужасается от непонимания внуком тонкостей исторической родины.

«Первая ведьма» («The Wretched»); Бретт и Дрю Т. Пирсы

В центре сюжета инди-хоррора «Первая ведьма» — страшные приключения тинейджера Бена, который после расставания родителей отправляется вместе с отцом на лето в забытый богом городок, где, как становится понятно позднее, обитает первородное зло. Там он однажды делает неприятное открытие, связанное с домом по соседству, — оказывается, что его обитатели охотятся на детей, впоследствии стирая все следы их существования. Главные роли в фильме исполнили Джон-Пол Ховард, Пайпер Курда и Джеймисон Джонс. Подробнее об ужастике читайте здесь.

«Падение» («Falling»); Вигго Мортенсен

«Падение» — режиссерский дебют многократного номинанта «Оскара» Вигго Мортенсена, известного, например, по роли Арагорна в экранизации «Властелина колец» и «оскароносной» «Зеленой книге». Драма, где Вигго также сыграл сам и отвечал за сценарий, обращается к сложным взаимоотношениям взрослого гея и его гомофобного отца, который вынужденно переезжает в дом к сыну.

«Честным вором» Лиам Нисон в очередной раз наглядно объяснит, почему с его киношным воплощением лучше не связываться. По сюжету Том Картер (Нисон) неожиданно решает завязать с грабежом банков, так как влюбляется в секретаршу Энни в исполнении Кейт Уолш. И для хэппи-энда остается всего ничего — поквитаться с агентами ФБР.

«Кто не спрятался» («The Rental»), Дэйв Франко

Еще один режиссерский дебют, на сей раз Дэйва Франко («Иллюзия обмана», «Горе-творец», «Мачо и ботан»), брата Джеймса Франко. В центре ужастика — две молодые пары, которые снимают отпускное жилье через интернет и лишь позднее узнают, что в каждой из комнат установлены камеры (со всеми вытекающими). В главных ролях — Дэн Стивенс («Зов предков»), Элисон Бри («Безумцы») и другие. Подробнее о проекте читайте здесь.