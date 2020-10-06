«Это подстава»: Королева объяснила измену Тарзана

Заслуженная артистка России Наташа Королева и ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) стали героями YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», где рассказали подробности неприятных событий, через которые недавно прошла их семья. Так, по словам мужчины, вся история с его изменой была спродюсирована и содержала огромное количество выдуманных подробностей.

«Не было никакой переписки. Связь была одноразовая, вообще без всего», — заявил Глушко.

В свою очередь певица призналась, что относится к случившемуся философски. В разговоре с ведущей Ксенией Собчак Королева подчеркнула, что с Сергеем произошла «подстава».

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«Вот этот его выброс, который он выдал. Ты же видишь, он такой импульсивный. Взрослый ребенок, — сказала артистка. — Я считаю, что это подстава. Раскрутить любого чувака — проблем нет. Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Развели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправдываю».

Королева также отметила, что ее возмутило появление на Первом канале ток-шоу, посвященного «любовнице» Глушко Анастасии Шульженко. Наташа, как выяснилось, делала все возможное, чтобы программа не попала в эфир, но это ни к чему не привело. При этом Тарзан добавил, что они в тот момент находились на отдыхе в Турции — и артистка рыдала в трубку Юрию Аксюте (директор развлекательного вещания Первого канала — Ред.), однако тот не пошел навстречу. «Нам сказали, что передача уже снята. Это абсолютно криминальная история. Я не судья этим леди. Сам в этой истории представлен в некрасивом свете. Но уверен: это заранее спланированная акция, шантаж», — сказал танцор.

В ходе интервью Глушко рассказал о том, как вымаливал у супруги прощение и получил его. «Я лоханулся, признался в этом. Но это наши с женой дела. Она святая, она лучше всех. Я ее люблю, и она меня любит. Конечно, у нас была разборка. Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение». Мы не ссорились», — сказал он.

По словам Королевой, за долгие годы брака с известным танцовщиком она стала маловосприимчивой к звонкам и письмам женщин, которые заявляют о связях с Глушко.

В рамках шоу сам Тарзан поделился с Собчак откровениями о своей профессии. Он, в частности, посетовал, что для многих мужской стриптиз ничем не отличается от женского и представляет из себя постепенное обнажение под музыку. Однако, согласно артисту, мужчина не должен говорить — «смотри, какой я классный».

«Мужик должен быть страстным», — заявил шоумен и решил наглядно продемонстрировать мастерство, набросившись на Ксению.

Схватив телеведущую, сидевшую рядом на диване, Глушко, не спрашивая разрешения, показал ей несколько профессиональных приемов, что стало явной неожиданностью для самой Собчак.

После премьеры скандального интервью свое мнение о ситуации решила высказать актриса Агата Муцениеце, недавно пережившая развод с Павлом Прилучным. В своем Instagram знаменитость осудила Тарзана, а также намекнула, что ей претит позиция Королева.

«Поверьте, косить под дебила — лучший способ снять ответственность», — отметила она.