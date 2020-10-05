Обострение перед выборами: Халк разрушил голливудскую звезду Трампа

Неизвестный в костюме одного из Мстителей киркой повредил памятную звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джеффа Ли, около 5:50 утра полицейские получили сообщение о вандализме от свидетелей происшествия и приехали на место. Стоимость нанесенного ущерба оценивается в $5 тыс. Полиция ведет расследование по поиску правонарушителя.

Строители уже начали ремонтировать звезду Трампа и в ближайшие дни ее заменят. По словам директора Торговой палаты Голливуда Раны Гадбан, звезда будет восстановлена независимо от того, кому она принадлежит.

«Любая звезда, которая подверглась вандализму или была уничтожена, будет заменена за счет Hollywood Historic Trust — некоммерческой и беспартийной группы — независимо от того, кому она принадлежит. Мы надеемся, что люди будут проецировать свой гнев более позитивно, а не осквернять достопримечательности штата Калифорния. Наша демократия основана на уважении к закону. Изменить ситуацию можно голосованием, а не уничтожением общественной собственности», — сказала она.

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Памятный знак с именем нынешнего президента США был установлен в 2007 году около кинотеатра Dolby Theatre, где проходят церемонии вручения премии «Оскар». Трампа наградили звездой на Голливудской Аллее славы за работу ведущим на популярном реалити-шоу «Ученик» на телеканале NBC. Он также выступал в качестве продюсера этого проекта.

За последние четыре года звезда Трампа дважды была полностью уничтожена. Так, в октябре 2016 года в преддверии президентских выборов неизвестный мужчина в форме рабочего разбил плитку кувалдой и киркой. Как стало известно правоохранительным органам позже, американец по имени Джеймс Отис собирался извлечь звезду из земли, а затем продать ее на аукционе. Вырученные деньги мужчина планировал отдать 11 женщинам, обвинившим Трампа в сексуальных домогательствах. Буквально через пару месяцев 24-летний Остин Клэй снова разрушил звезду президента. Мужчина с помощью мотыги уничтожил плитку, а потом вызвал полицию и скрылся. Однако вскоре он сам сдался властям.

Кроме того, звезду закрашивали черной краской, обклеивали листовками и рядом с ней активисты устраивали пикеты и акции протеста.

В 2016 году художник под псевдонимом Plastic Jesus обнес плитку Трампа стеной, снабженной колючей проволокой и американскими флагами. Это случилось после предложения Трампа построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить эмиграцию в США.

В 2018 году городской совет Западного Голливуда принял резолюцию с требованием навсегда убрать звезду Дональда Трампа с Аллеи Славы. Члены совета анонимно проголосовали в поддержку резолюции, которая обращена к властям Лос-Анджелеса и Голливудской Торговой палате. По их словам, политическая позиция Трампа, а также его обращение с женщинами противоречит ценностям Голливуда. Однако председатель Торговой палаты Лерон Габлер не согласился демонтировать плитку президента, ссылаясь на то, что она является частью исторического облика Аллеи славы.

Трамп — второй президент после Рональда Рейгана, отмеченный памятной звездой на Аллее славы.