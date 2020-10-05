«Покойся с миром, брат»: любимого актера Спайка Ли застрелили

В субботу, 3 октября, в Атланте был найден мертвым актер Томас Джефферсон Берд, передают Variety и TMZ со ссылкой на правоохранителей. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями в спину обнаружили на одной из улиц поздно ночью. Прибывшие медики констатировали его смерть. Полиция сейчас работает над выяснением обстоятельств инцидента.

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Берд снялся в нескольких фильмах режиссера Спайка Ли, включая «Толкачи», «Девушка №6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук» и «Сладкая кровь Иисуса». Кинематографист и близкий друг актера опубликовал в Instagram шесть постов с кадрами из его любимых фильмов с ним. Под публикациями Ли выразил свои соболезнования близким усопшего.

«Мне так грустно сообщить о трагическом убийстве нашего любимого Томаса Джефферсона Берда. Том — мой брат! Давайте все выразим свои соболезнования его родным, его семье. Пусть Берд пролетит через эти небесные жемчужные врата. Покойся с миром, брат», — написал Ли.

На печальное известие также отреагировала актриса Виола Дэвис. «О, нет! 2020-й, что происходит? Я любила работать с тобой, Берд. Какой же потрясающий актер ты был! Прости нас всех, что твоя жизнь прервалась таким ужасным образом. Молюсь за твоих родных. Прости нас!» — написала Дэвис в Twitter.

Актер сериала «Форс-мажоры» Уэнделл Пирс назвал Берда главным артистом в «неофициальной труппе» Спайка Ли.

«То, кем Джозеф Коттон был для Орсона Уэллса, тем Берд был для Спайка. Он мог сыграть абсолютно любого персонажа. Он был настоящим воплощением «всякого человека» («everyman»). Характерный актер, — поделился Пирс. — Берд был частью возрождения искусства темнокожих, частью Форт-Грин-коммьюнити в 80-х. Берд был храбрым, веселым, креативным, немного деревенским, выразительным, сдержанным. Находится рядом с ним было честью. Его будут помнить за те культовые моменты в фильмах, которые составляют уникальный канон американского кино. Еще один брат покинул нас».

Пирс напомнил, что снимался в одной с Бердом ленте «Рэй» Тэйлора Хэкфорда. Актер рассказал, что после съемок они с актером забегали в джаз-клуб St. Nick's в Гарлеме, чтобы послушать живые выступления музыкантов.

«Это были 2000-е. По ночам мы свинговали в джаз-клубе. Он любил это место. Особенно на рассвете», — добавил артист.

Помимо Ли и Хэкфорда, Берд появился у Антуана Фукуа в криминальной ленте «Бруклинские полицейские». Он также был известным театральным актером. За участие в спектакле «Ma Rainey's Black Bottom» Берд был номинирован в 2003 году на премию «Тони». Вместе с ним сыграли Вупи Голдберг и Чарльз Даттон. Кроме того, он участвовал в региональных постановках, например, в отмеченной наградами «Spunk» в Репертуарном театре Сан-Диего. В 2020 году Берд снялся в эпизоде ​​комедийного сериала Трейси Морган «Последний настоящий гангстер» и драме Путь свободы («Freedom's Path»). Эти работы стали для него последними.