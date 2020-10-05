Удар по Анджелине Джоли: Брэд Питт пойдет в суд ради детей

Бывшие супруги, голливудские звезды Бред Питт и Анджелина Джоли все еще не разрешили спор об опеке над детьми, и в этот понедельник должно состояться очередное слушание, сообщает портал Еtonline. Питт борется за возможность иметь равные с Джоли права по воспитанию детей и времени, которое он может проводить с ними. Изначально актеры достигли соглашения об опеке в ноябре 2018 года, однако позднее оно было отменено из-за возникших разногласий.

«Брэд, по большей части, уважительно относится к методам воспитания Анджелины. Несмотря на то, что есть моменты, с которыми он не согласен совсем, он знает, что она любит детей и хочет для них самого лучшего. Он также убежден, что его любовь и присутствие в их жизни не менее важно», — сообщил изданию источник, близкий к актеру.

По словам инсайдера, Питт «сделал все, что мог, чтобы избежать обращения в суд», однако в настоящий момент у него «не осталось другого выбора». Он хочет проводить больше времени со своими детьми и будет за это бороться.

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«Для Брэда важно, чтобы дети не беспокоились о взаимоотношениях между родителями и не чувствовали себя «меж двух огней», — добавил инсайдер. — Это непросто из-за их возраста, но Питт делает все, что может. Он годами избегал обращения в суд и последнее, чего он когда-либо хотел, — чтобы это имело негативный исход для кого-либо из участников спора».

Известно, что актер намерен привлечь для дачи свидетельских показаний бывшую коллегу Джоли актрису Джиллиан Арменанте, а также несколько психологов и психотерапевтов. Заседания продлятся до конца октября.

Ранее стало известно, что в пятницу, 2 октября, суд отклонил ходатайство Джоли об отстранении судьи Джона У. Одеркирка, который ведет бракоразводный процесс, из-за его отношений с адвокатом Брэда Питта Энн Си Майли.

«Джоли проиграла Питту и дело все еще поручено судье Одеркирку по всем направлениям», — сообщило издание Us Weekly.

Известно также, что Джоли не позволила актеру видеться с детьми в течение двух недель после его возвращения из путешествия во Францию с новой подругой моделью Николь Потуральски .

«Анджелина настояла на 14-дневном карантине для Брэда Питта после его возвращения из Франции, так как в этой стране отмечен рост заболеваемости COVID-19, — писало издание со ссылкой на инсайдеров, — Она не хочет, чтобы дети подхватили вирус».

Вместе с тем, как отметил источник, Питт намеревался сдать два теста с разницей в несколько дней, чтобы сократить карантин, однако Джоли осталась непреклонной. Актеру ничего не осталось, как принять условия бывшей жены и воздержаться на две недели от встреч с детьми, которые возобновились по прошествии положенного срока.

В августе этого года стало известно о романе 56-летнего Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. В ходе совместного отдыха они побывали в замке Шато Мироваль, где Питт и Джоли сыграли свадьбу в августе 2014 года.