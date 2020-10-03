Фрейд, депрессия и теракт в Токио: как «Евангелион» стал культовым мультфильмом

Переоценить влияние «Евангелиона» на всю телеиндустрию Японии невозможно. Однако если бы сериал был популярен только у себя на родине, то не приобрел культовый статус во всем мире — именно он поспособствовал популяризации жанра в мире и позволил ему выйти за пределы узкого коммьюнити.

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Конечно, нельзя забывать про такие популярные шоу, как «Сейлор Мун», «Покемоны» и «Драконий жемчуг», но творение режиссера Хидэаки Анно смогло изменить восприятие западной публикой аниме как явления. Оказалось, что это может быть не просто чем-то незамысловатым про школьников с суперспособностями, но и серьезным высказыванием на любую тему для любого возраста.

1995 год стал водоразделом, и даже сейчас — 25 лет спустя — японская анимация для телевидения делится на до и после «Евангелиона». К 90-м годам снимать что либо по оригинальному сценарию могли себе позволить только крупные студии с громкими именами у руля — и для большого экрана. Поэтому Хаяо Миядзаки не ограничивал себя в фантазии и снимал великие мультфильмы, которые собирали отличную кассу в кинотеатрах.

На телевидении ситуация выглядела совершенно иначе. Мерилом успеха работы на ТВ всегда оставался рейтинг и, как следствие, стоимость рекламного времени. Аудитория не воспринимала новинки, а предпочитала смотреть на малом экране то, что уже хорошо знакомо. Выходить из зоны комфорта никому не хотелось. Что-то похожее случилось в последнее десятилетие с «большим» кино, где балом правят только крупные франшизы — зритель хочет видеть знакомых героев.

close TV Tokyo

Японское телевидение работало по такому же принципу — в анимации доминировали экранизации манги (комиксов) и ранобе (повести с иллюстрациями). Идти на риск и запускать в работу оригинальный сериал не рисковали даже крупные студии. И конечно же, давили возрастные ограничения, так как никто не хотел, чтобы шоу задвигали по сетке на час ночи. Накладывался и экономический спад в стране, стартовавший в 1991 году и продлившийся почти целое десятилетие.

Первая серия «Евангелиона» вышла на TV Tokyo 4 октября 1995 года в период стагнации индустрии. Сериал сразу заставил обратить на себя внимание, так как был оригинальной идеей Хидэаки Анно. Правда, не привыкший к такому зритель не знал, что будет дальше, и поэтому начальные рейтинги не были заоблачными. Хотя и до провала было далеко — жанр мехи (про гигантских боевых роботов) имеет в стране широчайшую аудиторию и по сей день, так что выбор формы высказывания был наиболее безопасным.

Свой нынешний статус «Евангелион» начал приобретать к середине сезона. Постепенно сгущая краски и убирая элементы комедии, Анно начал переводить повествование в совершенно иную плоскость. Противостояние людей в постапокалиптическом мире с таинственными гигантскими «ангелами» отошло на второй план. Основной фокус сместился на отношения персонажей, которые были приправлены фрейдистскими комплексами, отсылками к немецкой философии XIX века и каббалой.

Одна из серий так и называется — «Дилемма дикобразов». Это метафора Артура Шопенгауэра, которая описывает стадо дикобразов, которые в холодную ночь прижимаются друг у другу, чтобы согреться. Однако иголки начинают слишком больно колоть, и дикобразы вынуждены лечь подальше друг от друга, но в этом случае им становится слишком холодно. Так они и метались из крайности в крайность, пока не смогли найти некое среднее расстояние, чтобы было не слишком холодно, но и не чересчур больно.

Позднее Фрейд использовал эту метафору в своих работах, описывая человеческие отношения. Труды самого психолога создатели также взяли на вооружение. В сериале центральный суперкомпьютер организации «Нерв» Маги был разделен на три блока, получивших имена волхвов, которые представляли собой три структурных элемента личности его создателя: ид, эго и супер-эго.

Начав с довольно популярной философской концепции, Хидэаки Анно на этом не остановился и начал затягивать зрителя все глубже в свой в чем-то садистский замысел. Режиссер откровенно заявил, что все проблемы, комплексы и страдания человека заложены в него родителями, изящно затронул Эдипов комплекс, довел до нервного срыва несколько основных персонажей, поднял тему ЛГБТ (что для 1995 года было настоящим прорывом), а в самом конце забросил основной сюжет и в двух последних сериях провел сеанс психотерапии главному герою, используя абстрактную анимацию.

Сериал стал одним из ярчайших примеров постмодернизма. Впервые в мультсериале авторы так явно и нагло обманули ожидания зрителей, поначалу замаскировавшись под фантастический боевик про роботов. Также впервые мультфильм деконструировал подростковое аниме, препарировал расхожие штампы и даже не пытался потакать широкому зрителю.

Стоит оговориться, что весь «Евангелион» зародился в голове Анно в качестве средства от депрессии, в которую он впал в начале 90-х. Он сам впоследствии признавался, что весь сюжет сериала отражал четыре года этого состояния, а его выпуск и такое своеобразное признание перед зрителями помогли режиссеру пережить трудный период жизни. Также огромное влияние на структуру сериала оказал теракт в марте 1995 года, когда религиозная секта «Аум Синрикё» устроила химическую атаку в токийском метро. Анно в то время уже писал сценарий, но решил его видоизменить, посчитав, что некоторые сцены могли бы оказаться болезненными для зрителей. Однако и в законченном варианте хорошо заметно его отношение к той трагедии, и многие воспринимают «Евангелион» в том числе как критическое высказывание в отношении подобных культов.

close TV Tokyo

Зрители долгое время не могли оправиться от шока от увиденного. Ничего подобного на ТВ просто не было. За сложными психологическими характерами, саморазрушением героев и токсичными отношениями обычно идут в кинотеатр на какой-нибудь артхаус, а здесь они это все получили на диване в гостиной.

Что было дальше, всем известно. «Евангелион» превратился в многомиллионную медиафраншизу с многочисленными комиксами, тематическими парками и видеоиграми. Одних игровых автоматов патинко (помесь пинболла и однорукого бандита) было продано на сумму в $6 млрд к 2015 году. Деньги полились рекой.

Самым же главным итогом стало влияние «Евангелиона» на телевидение. Студии бросились снимать оригинальное аниме, перестали бояться затрагивать взрослые темы, говорили со зрителями на более сложном языке. Да и манга тоже подтянулась — сложно представить, чтобы Хаджиме Исаяма начал писать «Атаку титанов» в середине 80-х, а не в начале 2010-х.

«Евангелион» до сих пор удерживает 100-процентный рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes, а его появление на Netflix в прошлом году стало настоящим событием у подписчиков платформы. Сегодня, 25 лет спустя, фанаты продолжают копаться в сериале, отыскивать различные отсылки и порождать все новые теории. И не так уж и важно, что большинство из них выглядят откровенно надуманными. Важно, что произведение такого почтенного возраста побуждает людей изучать его максимально подробно на всех полушариях Земли. И заработать миллиарды можно, не лениво экранизируя комиксы, а создав что-то оригинальное и глубокое. Главное — достучаться до зрителя.