«Не воюю с насекомыми»: жена Джигарханяна о Цымбалюк-Романовской

Народный артист СССР Армен Джигарханян вернулся после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской к бывшей жене, с которой прожил 50 лет. Воссоединение семьи подтвердила супруга актера Татьяна Власова.

«То, что случилось, я не считаю очень серьезным. Это нас потрясло, да.

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Но чувства-то остались, которые были столько лет, — цитирует Власову «СтарХит». — Вообще никогда не думала, что мы разойдемся, что я буду доживать век с кем-то другим. Мы с Арменом настолько спаяны, хоть это и избитое выражение».

Она также отметила, что сам Джигарханян чувствует свою вину за произошедшее и часто признается ей в любви. Власова прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг имени народного артиста и сказала, что раньше никогда не участвовала в крупных скандалах.

«Раньше имя Джигарханяна в прессе ни с каким скандалом не ассоциировалась. А теперь... Обидно, что придет новое поколение, которое будет уже на основе лживых статей делать какие-то выводы», — посетовала Власова.

Тем не менее, жена актера заявила, что Джигарханян не забросил свою профессиональную деятельность. он до сих пор занимается делами театра, хотя и не в таком объеме, как раньше.

Что касается состояния здоровья 85-летнего актера, Власова отметила, что он находится под наблюдением врачей и постоянно посещает медучреждение в целях профилактики.

«Да, регулярно его забирают в одну и ту же больницу на плановое — прокапать, прочистить, почки проверить, — сказала актриса. — Смотрят давление, кровь, сахар — показатели обычно нормальные, потому что всегда даются вовремя какие-то таблетки. У него там уже своя палата, хоть табличку вешай, персонал его знает».

Также Власова отказалась что-либо говорить о Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой у Джигарханяна были романтические отношения, закончившиеся крупным скандалом. Она пояснила, почему не отвечала на выпады пианистки в свою сторону.

«Уж так я устроена — воевать с вредными насекомыми мне неинтересно», — заключила Власова.

Джигарханян женился на Цымбалюк-Романовской в начале 2016 года, когда она занимала должность директора театра под руководством актера. Однако союз продлился недолго и уже в конце 2017 года московский суд расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, супруга Армена Джигарханяна не возражала против расторжения брака. При этом Парфенов отметил, что совместно нажитого имущества у супругов нет, и все «числится за ней».

Публичный скандал вокруг Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской разразился после того, как в октябре прошлого года артист попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли». После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством мужа, и вскоре пара развелась.

Год спустя, в ноябре 2018-го, Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену Джигарханяна по статье за нарушение тайны его личной жизни к 200 часам обязательных работ. Прокурор, в свою очередь, требовал назначить 250 часов бывшей жене известного актера театра и кино.

Как сообщает следствие, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. Слушание дела проходило в закрытом режиме. По данной статье бывшей супруге Джигарханяна грозило до двух лет лишения свободы. Сама Виталина виновной в этом деле себя не признала.