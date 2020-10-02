Обошла Анджелину Джоли: названа самая высокооплачиваемая актриса

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. Первое место заняла колумбийская актриса и модель София Вергара, известная по сериалу «Американская семейка» («Modern Family»).

За текущий год знаменитость заработала $43 млн. Самый большой улов ей принесли съемки в «Американской семейке»: за один съемочный день, если верить источникам, Вергара получала по $500 тыс.

По $10 млн она заработала в качестве ведущей за каждый сезон телешоу «В Америке есть таланты».

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Главной конкуренткой Вергары стала Анджелина Джоли. До звания самой богатой актрисы ей не хватило порядка 7,5 млн. Доходы Джоли издание оценило в $35,5 млн. Примечательно, что она — единственная в списке женщина, кто зарабатывает только посредством съемок в фильмах. Наибольший чек Джоли принесла главная роль в супергеройском блокбастере Marvel «Вечные». Студия по традиции не комментирует, какого именно персонажа актриса будет играть.

Замкнула топ-3 рейтинга Галь Гадот с доходом в $31,5 млн. Только благодаря «Чудо-женщине: 1984» актриса пополнила свой заработок на $20 млн после того, как Netflix выкупил права на показ картины. При этом, отмечает издание, эта сумма кажется крошечной с учетом практически $17-миллиардного бюджета контента стриминга. Однако в этот раз работу Гадот точно оценили многим больше, чем в 2017 году: тогда СМИ писали, что за исполнение роли супергероини она получила всего $300 тыс., в то время как Генри Кавилл заработал $14 млн за свой первый фильм в образе Супермена. Собеседник Variety называл эту информацию фейком.

На четвертой строчке списка Forbes оказалась комедиантка Мелисса Маккарти. Ее доход оценили в $25 млн. В апреле Netflix приобрел права на фильм под названием «Скворец» с ее участием. В конце 2020 года (или в начале 2021-го) ожидается премьера комедии «Искусственный интеллект», но уже на другом сервисе — HBO Max. Режиссером обеих лент стал муж Маккарти Бен Фэлкоун, который уже снял несколько фильмов с ней. Кроме того, в следующем году зрители смогут увидеть звезду в игровом ремейке «Русалочки» в роли Урсулы.

Пятое место заняла Мерил Стрип с $24 млн. В этом году легенда экрана присоединилась к режиссеру Стивену Содербергу в комедии «Пусть все говорят», которая была продана HBO Max за $33 млн. Отмечается, что с самой сделки актриса могла получить порядка $5 млн. Остальные отчисления пришли к Стрип от прошлогодних «Маленьких женщин» с Сиршей Ронан Тимоти Шаламе и Лорой Дерн в главных ролях.

В десятку самых высокооплачиваемых в мире актрис также попали Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн). Издание подчеркнуло, что в сумме артистки заработали на 20 процентов меньше, чем в прошлом году, собрав в общей сложности $254 млн. В 2019 году список возглавила Скарлетт Йоханссон.