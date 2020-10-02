«Обострение на фоне войны»: Собчак ответила мужу Бородиной

Телеведущая Ксения Собчак резко ответила на негативные высказывания в свой адрес со стороны мужа своей бывшей коллеги по проекту «Дом-2» Ксении Бородиной — Курбана Омарова. Ранее супруг Бородиной стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в ходе которого рассказал, как и чем зарабатывает на жизнь, чтобы в очередной раз убедить общественность в том, что он не альфонс. По словам Омарова, он имеет несколько бизнесов и «денежки капают».

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Далее он вспомнил, как Ксения Собчак в одном из интервью заявила, что Бородина имеет проблемы в личной жизни. Приняв высказывание на свой счет, Омаров решил ответить ей публично. По мнению бизнесмена, Собчак является «жертвой антифанатских групп». Он убежден, что о человеке многое можно сказать исходя из того, что он читает, а Собчак, по его сведениям, главный читатель различных форумов со сплетнями.

На вопрос, зачем Курбан Омаров отрицает «всем известные факты измен и упоминает ее персону в негативном ключе», телеведущая ответила, что в принципе не понимает, о ком идет речь и при чем тут она.

«Человека зовут «Курбан», может, это эмоциональное обострение на фоне армяно-азербайджанского конфликта?» — предположила знаменитость.

В одном из эфиров шоу «Дом-2» супруга Омарова Ксения Бородина ответила на упрек зрителя в том, что в проекте не показывают ничего хорошего и его следует закрыть. По мнению ведущей, в высоких рейтингах виноваты сами зрители.

«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно», — цитирует ее портал «СтарХит».

Однако согласно данным Mediascope, рейтинги «Дома-2» сложно назвать высокими. С начала текущего года по конец сентября шоу не вошло даже в топ-100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет.

Более того, в прошлом году компания опубликовала данные: за пять лет аудитория «Дома-2» сократилась на 4,3%. В 2019-м ее доля равнялась лишь 9,6%. Для наглядности: не самый успешный сериал «Испытание» на канале «Россия 1» посмотрели порядка 20,7% зрителей от общего числа.

Создатель скандального проекта Валерий Комиссаров в недавнем интервью Собчак заверил, что нынешнее шоу не имеет ничего общего с его первоначальной идеей.

«Да, я автор «Дома-2». Я его производил десять лет. Последние пять лет никакого отношения к нему не имею, потому что он сильно изменился. Когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было так. Оскорбил женщину — наказание, драка — наказание. Я никого не осуждаю, если это есть, значит это нужно», — сказал продюсер.

По словам Комиссарова, он лично выбирал первых участников шоу и придумывал им роли.

«Давайте вспомним звезд первой величины, которых я выбрал. Это было давным-давно. 15 лет назад. Когда готовишь суп, в нем должно быть правильное количество ингредиентов, — добавил Валерий Яковлевич. — Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Я вот выдумываю эти миры. Можно сколько угодно говорить, что это так и сяк, но ведь люди это смотрят. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день это смотрят, значит, им это надо».