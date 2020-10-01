Нолан, Кэмерон, Скорсезе: режиссеры спешат на помощь кинотеатрам

Известные кинематографисты обратились с письмом в Конгресс США с просьбой оказать дополнительную помощью кинотеатрам, пострадавшим от продолжающегося кризиса на фоне COVID-19, сообщает The Hollywood Reporter

«Кинотеатры являются важнейшей отраслью, представляющей все самое лучшее, что может предложить американский талант и творчество. Сейчас мы опасаемся за их будущее», — говорится в письме.

Представители индустрии просят использовать средства, оставшиеся после принятия Закона CARES, направленном на помощь в борьбе с эпидемией, либо для полного спасения, либо, хотя бы, для временной помощи малым и средним кинотеатрам страны. В документе, подписанном Кристофером Ноланом, Мартином Скорсезе, Джеймсом Кэмероном и другими влиятельными лицами современного кинематографа, говорится о том, что 69% американских кинотеатров не смогут выжить, а за этим неизбежно последует безработица и более 150 тысяч рабочих мест будет потеряны.

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После остановки кинотеатров в середине марта подавляющее большинство (93%) понесли потери в 75 процентов во втором квартале 2020 года. Несмотря на это, Голливуд продолжает откладывать осенние релизы, опасаясь неготовности зрителей к возвращению в залы. Если эта тенденция сохранится, то малые и средние кинотеатры попросту не выживут и будут вынуждены подать заявление о банкротстве или закрыться навсегда.

«Я чрезвычайно благодарен за поддержку со стороны наших отраслевых партнеров, а также талантливых и неравнодушных членов творческого сообщества киноиндустрии, — написал представитель Национальной Ассоциации владельцев театров Джон Фитиан, — Нельзя недооценивать ценность признания ими значимости кинотеатров для общества, культуры и экономики, а также поддержки потребностей отрасли в условиях пандемии перед Конгрессом».

В письме, адресованном лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу, спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру, а также лидеру республиканцев в Палате представителей Кевину Маккарти, содержится просьба о том, чтобы законодатели перенаправили нераспределенные средства, выделенные в соответствии с законом CARES, на поддержку кинотеатров, либо подготовили новую программу помощи предприятиям, которые пострадали от пандемии COVID-19.

«Наша страна не может позволить себе потерять социальные, экономические и культурные ценности, которые представляют кинотеатры.

Опыт кинопроизводства занимает центральное место в жизни американцев. Кинотеатр — это площадка, на которой талантливые рассказчики нашей страны демонстрируют свои кинематографические достижения », — говорится в письме.

Нельзя также забывать, что кинотеатры поддерживают миллионы рабочих мест в производстве и прокате фильмов, а также в близлежащих ресторанах и магазинах. Они являются лидерами в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностям, пожилых людей и тех, кто впервые получил работу. Большинству этих групп впоследствии будет нелегко вновь трудоустроиться.

По последним данным, в США зафиксировано 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов. В понедельник на выступлении в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс сказал о возможном росте заражений в ближайшие дни.