Проделки Бората: в Twitter появился аккаунт правительства Казахстана

В Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана, в котором опубликован видеоролик, озвученный голосом Бората из одноименного фильма. Как сообщает IndieWire, аккаунт был создан в качестве маркетинговой кампании новой ленты о казахстанском журналисте, которого играет британский комик Саша Барон Коэн. Перед дебатами кандидатов в президенты США на фейковой странице правительства Казахстана было опубликовано видео с поздравлением действующего главы государства Дональда Трампа с победой в дебатах.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

«Просим прощения. В настоящее время мы не можем следить за дебатами из-за плохого сигнала Wi-Fi, несмотря на недавнюю покупку государством широкополосного аккаунта. Сообщите нам о развитии событий!» — говорится в одном из сообщений аккаунта.

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Также авторы страницы «критикуют» Джо Байдена и отвергают ношение защитных масок, предлагая спасаться от COVID-19 с помощью уринотерапии, к которой когда-то прибегал Трамп. Руководитель пресс-службы премьер-министра Казахстана Зарина Нурланова написала в Facebook, что правительство страны не имеет отношения к недавно появившимся страницам в соцсетях.

«Аккаунты @officialkazakhstangovt в социальных сетях Instagram и @KazakhstanGovt в Twitter являются фейковыми. Материалы, публикуемые на данных страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности правительства Республики Казахстан», — заявила Нурланова.

Параллельно с появлением страниц правительства в соцсетях на YouTube был опубликован тизер продолжения фильма 2006 года «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» под названием «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана». В ролике сообщается, что премьера ленты состоится на сервисе Amazon Prime 23 октября — за полторы недели до выборов президента США. На кадрах тизера исполнитель главной роли и автор фильма Саша Барон Коэн в образе казахстанского телеведущего Бората борется с коронавирусом с помощью подручных средств.

В начале сентября издание Collider со ссылкой на авторитетные источники сообщили о завершении съемок второй части «Бората», которую к тому моменту уже посмотрели некоторые представители кинобизнеса. Инсайдеры сообщили, что в сиквеле Борат будет уже не малоизвестным журналистом с казахстанского телевидения, а всемирной звездой, которой он стал благодаря успеху первого фильма. Отмечается, что в продолжении главный герой будет скрываться от публики, выдавая себя за других людей.

Согласно изданию The Film Stage, в сиквеле будут показаны отношения между президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден по обвинению в сексуальном насилии и умер в тюрьме. Также в фильме могут присутствовать вице-президент США Майкл Пенс, экс-мэр Нью-Йорка и советник Дональда Трампа Руди Джулиани и другие политики.

Комедия «Борат» рассказывает о путешествии по США выходца из Казахстана, который общается с местными жителями в рамках подготовки репортажа. Многие американцы не знали, что их записывают на видео для фильма, поскольку съемки проходили тайно. Лента стала хитом бокс-офиса в 2006 году и собрала в мировом прокате $262 млн долларов при бюджете в $18 млн. Также Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии и номинацию «Лучший оригинальный сценарий» премии «Оскар».