Рэдклифф в бронзе: в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

На площади Лестер-сквер в центре Лондона установили статую всемирно известного мальчика-волшебника Гарри Поттера. Недалеко от этого места находится кинотеатр «Одеон», где в 2001 году состоялась мировая премьера экранизации книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Памятник изображает сцену из фильма, где герой в исполнении Дэниэла Рэдклиффа впервые улетает на метле играть в квиддич. Благодаря необычной технологии польского скульптора Анджея Шимчика статуя словно повисла в воздухе — эта иллюзия достигается за счет прикрытия опоры зеленью.

Бронзовый Гарри Поттер стал частью ансамбля проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), в котором представлены наиболее выдающиеся фильмы века. По соседству со статуей волшебника установлены фигуры медведя Паддингтона, Мэри Поппинс, Мистера Бина, Багза Банни, Бэтмена, Джина Келли и других героев.

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«Гарри Поттер летит на лондонскую Лестер-сквер, чтобы присоединиться к другим любимым персонажам фильмов в «Сценах на площади», — говорится в Instagram Волшебного мира Гарри Поттера.

Британец Рэдклифф долгое время отказывался от возвращения к роли легендарного волшебника в проектах франшизы. Не желая оставаться заложником одного образа, большую часть минувшего десятилетия он пытался доказать свою состоятельность в разных жанрах. После экранизаций Поттерианы актер снялся в таких проектах, как «Записки юного врача», «Женщина в черном», «Рога», «Убей своих любимых», «Абсолютная власть», «Человек — швейцарский нож», «Мой мальчик Джек», «Побег из Претории» и других. В этом плане Рэдклиффа часто сравнивают с Робертом Паттинсоном, который шел по тому же пути, пытаясь избавиться от навязчивой ассоциации с вампиром Эдвардом Калленом из «Сумерек». В итоге актер потрясающе сыграл во многих фильмах, включая «Маяк» и «Довод», а затем его утвердили на роль Бэтмена в фильмах по комиксам DC.

Но Рэдклиффу повезло меньше — и, похоже, он смирился с тем фактом, что роль Гарри Поттера определила его карьеру. Как сообщает We Got This Covered, актер не исключает возвращения к роли Поттера в будущем. Инсайдер издания сообщил, что одним из произведений Джоан Роулинг в очереди на экранизацию является пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», премьера которой состоялась 30 июля 2016 года.

Согласно источнику, Рэдклифф будет рассматривать возвращение к роли Гарри Поттера только в том случае, если Роулинг не будет участвовать в производстве проекта. Если это правда, то студии Warner Bros. предстоит выбирать между звездой и автором франшизы.

Ранее Рэдклифф выступал с критикой высказываний писательницы о сексуальных меньшинствах. Он извинился перед поклонниками Гарри Поттера за неуважительное отношение Роулинг к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — написал Рэдклифф в Twitter.

В июне писательница сделала на своей странице в Twitter репост записи с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В комментарии к посту она пошутила над автором, отказавшимся от использования привычного слова «женщина».

«Люди, у которых есть менструации». Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить, — написала Роулинг и предложила исковерканные вариации слова «женщина» («woman»). — Wumben? Wimpund? Woomud?».

Этот пост стал причиной травли писательницы в соцсетях и множественных обвинений в нетерпимости к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером. Через месяц после насмешки над «менструирующими людьми» Роулинг сравнила гормональную терапию для молодых людей, решивших сменить пол, с конверсионной терапией. В рамках этой процедуры «консультанты» стыдят представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы «обратить» их в цисгендерные и гетеронормативные идентичности. Многие штаты Америки запретили эту практику на законодательном уровне.