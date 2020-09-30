«Мера предосторожности»: на ММКФ не покажут фильм о Карабахе

Из внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили фильм «Врата в рай» армянского режиссера Дживана Аветисяна. Руководство смотра посчитало рискованной демонстрацию ленты о Нагорном Карабахе в период обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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«Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями, — объяснил программный директор фестиваля Кирилл Разлогов в комментарии ТАСС. — Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая. Это такая мера предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом».

Режиссер не согласился с мнением организаторов ММКФ и заявил, что фильм не несет в себе ненависть или политическую пропаганду.

«Обидно, что фестиваль будет воздействовать на политический климат, а не продвигать искусство кинопроизводства, — написал Аветисян в Instagram. — Я хочу, чтобы мои дети росли в мирной стране и не беспокоились о последствиях войны. Мои искренние соболезнования всем семьям, которые потеряли своих любимых в этом жестоком конфликте».

Также постановщик сделал репост записи журналиста и сотрудника «Фестивального центра ИФ» Алексея Медведева и поблагодарил его за поддержку.

«Мы получили новости в воскресенье утром, когда военные действия между Арменией и Азербайджаном были на пике. Разумеется, наш фильм был просмотрен и приглашен отборочной комиссией кинофестиваля. В нем нет ничего похожего ни на ненависть, ни на пропаганду, — написал Медведев. — А если вы думаете, что ММКФ оскорбил своим решением только Армению, то вы ошибаетесь. Список гораздо длиннее. В международной копродукции участвовали также Литва, Германия, Франция, Италия, Чехия, Болгария и США».

Главным героем фильма «Врата в рай» является известный немецкий журналист Роберт, приехавший в Арцах в 2016 году для освещения столкновения между Азербайджаном и Арменией после 22 лет перемирия.

Проводя журналистское расследование, он влюбляется в местную оперную певицу Софию. Затем немец понимает, что отец девушки — фотожурналист Эдгар Мартиросян, которого он не стал спасать из плена в 1992 году во время захвата села Талиш. Кроме того, корреспондент украл фотографии отца певицы и публиковал их под своим именем.

Утром 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия вооруженных сил Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». Пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил в Facebook, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате есть погибшие среди гражданских и военных представителей обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, а в ряде городов введено военное положение.

Страны оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после выхода региона из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного конфликта в 1992-1994 годах Азербайджан перестал контролировать Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов.