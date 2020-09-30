«Прощай, дядя Шуля»: умер автор «Фунтика» Валерий Шульжик

В Москве скончался поэт, писатель и драматург Валерий Шульжик, создавший серию книг о поросенке Фунтике. Он умер после продолжительной болезни в одной из столичных больниц, где провел несколько месяцев. Согласно источнику РЕН ТВ, в последнее время писатель не мог вставать с постели. Внучка писателя Жаклин Сильвестр посвятила памяти дедушки пост в Facebook. Она привела цитату Шульжика «Фокусы — это ловкость рук и никакого мошенства» из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика» и опубликовала даты жизни писателя — 27.07.1939 — 30.09.2020.

«Сегодня утром ушел из жизни мой любимой дедушка Валерий Шульжик. Он оставил на земле более 1000 великолепных стихов и знаменитые книги про доброго поросенка Фунтика. Авторы не умирают, они всего лишь идут дальше», — написала Сильвестр, которая пошла по стопам деда и стала писательницей.

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Она добавила, что почтит память Шульжика, прослушивая его песни и читая его произведения. Писательница призвала своих друзей присоединиться к ней и посвятить вечер творчеству знаменитого автора. Детский писатель-сказочник Валентин Постников также опубликовал в Facebook сообщение в память о коллеге.

«Прощай, Фунтик. Прощай, дядя Шуля. Спасибо, что ты был в моей жизни», — написал Постников.

Писатель родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Сначала Шульжик работал матросом и рулевым на пароходе, а затем судьба занесла его в театр, где он трудился в качестве электрика. Окунувшись в творческую атмосферу, он стал актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола, а в возрасте 20 лет начал писательскую деятельность. Его первыми книгами стали сборники стихов «Два арбуза» и «Веселый мастерок», вышедшие в 1963 году. Чтобы развивать писательский талант, Шульжик окончил Высшие литературные курсы и параллельно с написанием детских стихотворений начал пробовать себя в прозе. Он выпустил повести «Вот за тем поворотом», сборник рассказов «Бухта-Барахта», а также нескольких пьес.

Главным наследием Шульжика стали сценарии мультфильмов о поросенке Фунтике, сборники «Жил да был бегемот», «Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах», а также пьесы «Азмун - серебряное копье», «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-Мореход», «Маленький храбрец» и «Соломенное солнце».

В преддверии своего 80-го дня рождения в июле прошлого года Шульжик рассказывал «Вечерней Москве» о соперничестве с автором Чебурашки Эдуардом Успенским. Он назвал коллегу «талантливым писателем, но не лучшим» человеком» и объяснил, почему.

«Отлично помню, как мы делали с ним несколько представлений. Дети рисовали рисунки, и так вышло, что Фунтик на них встречался чаще. Эдик был возмущен: мой герой, Чебурашка, более значимый, чем твой! Так что часть рисунков нужно снять! Но это же дети... Он очень был непростой, факт.

Но все, что он делал, было великолепно — и его книги (по отзывам, кроме последней, «Моя жена — б...», которую я решил не читать), и проект на телевидении «В нашу гавань заходили корабли». Это мое мнение, но мы совершаем ошибку, когда ставим знак равенства между писателем и его героями и тем, что он пишет», — поделился Шульжик.

В мае дочь Успенского Татьяна назвала писателя домашним тираном и выступила против присвоения новой литературной премии его имени.