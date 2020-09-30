От режиссера гей-драмы: Барри Дженкинс снимет приквел «Короля Льва»

Режиссер оскароносной гей-драмы «Лунный свет» Барри Дженкинс снимет приквел киноремейка мультфильма «Король Лев» студии The Walt Disney. В качестве сценариста ленты выступит автор первой части Джефф Натансон. Как пишет Deadline, новый фильм затронет молодые годы льва Муфасы, трагическая смерть которого составляет эмоциональную основу первого фильма и его ремейка. По словам Дженкинса, он счастлив работать над этой историей.

«Помогая сестре вырастить двоих сыновей в 90-е, я и сам вырос с этими персонажами, — сказал режиссер. — Возможность работать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая мою работу по ведению хроники жизней и душ людей в африканской диаспоре, — это сбывшаяся мечта».

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В 2017 году за работу над фильмом «Лунный свет» Дженкинс был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». В результате он одержал победу в сценарной номинации. Два года спустя кинематографист был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Кроме того, Дженкинс известен благодаря ленте «Лекарство от меланхолии» и сериалу «Дорогие белые». Недавно он завершил работу над сериалом Amazon «Подземная железная дорога» по мотивам бестселлера Колсона Уайтхеда. Также Дженкинс планирует снять биографический фильм о хореографе Элвине Эйли.

Источник отмечает, что новый «Король Лев» будет привязан к фотореалистичному ремейку студии 2019 года, а не к мультфильму 1994-го. Студия не уточнила примерную дату выхода приквела. Учитывая плотный график работы студии из-за переносов съемок в связи с пандемией COVID-19, время начала производства спецэффектов также остается неизвестным.

Ранее в озвучке ремейка были задействованы Дональд Гловер (Симба), Бейонсе Ноулз-Картер (Нала), Билли Эйхнер и Сет Роген (Тимон и Пумба) и Джеймс Эрл Джонс (Муфаса). Студия еще не объявила, кто из этой группы примет участие в приквеле.

Возлюбленная Дженкинса — режиссер Лулу Ван — отметила новость о подготовке производства нового «Короля Льва» постом в Twitter. Она опубликовала видеоролик с отсылкой к церемонии посвящения Симбы в наследники престола, когда бабуин Рафики поднял его над скалой. В ролике Ван роль львенка исполнила маленькая рыжая собака, которую она подняла под культовую музыку Carmen Twillie и Lebo M. «Circle Of Life».

Ремейк мультфильма 1994 года «Король Лев» вышел в прокат в 2019 году. Фильм Джона Фавро получил смешанные обзоры кинокритиков, но огромные кассовые сборы — в мировом прокате лента собрала около $1,6 млрд и стала самым кассовым мультфильмом в истории.

За последние два года Disney выпустил игровые киноремейки своих классических мультфильмов «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Мулан» и «Дамбо». Как было объявлено ранее, студия также снимет продолжение «Аладдина» после коммерческого успеха первого фильма.

Весной стало известно, что Disney работает над игровой адаптацией «Геркулеса», вышедшего в 1997 году. В качестве продюсеров киноремейка утверждены авторы заключительных «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, а сценаристом стал Дэйв Каллахэм («Неудержимые»). Оригинальный мультфильм «Геркулес» основан на греческих мифах о сыне Зевса и Геры, пересказанных в комедийном стиле. Слухи о планах Disney снять киноверсию знаменитой анимации появились в The Hollywood Reporter в прошлом году. Тогда сообщалось, что главную роль в фильме может сыграть Александр Скарсгард, получивший «Золотой глобус» за «Большую маленькую ложь».