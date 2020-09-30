«Сходил на левачок»: Королева обсудила с психологом измену Тарзана

Певица Наташа Королева в интервью психологу Алле Занимонец впервые подробно рассказала о кризисе в семейных отношениях после измены ее мужа Сергея Глушко. Говоря о проблемах, характерных для женщин среднего возраста, 47-летняя звезда призвала не забывать о том, что в этот период происходят «все самые неблагополучные вещи в семье».

«И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», — сказала она.

Королева также обратила внимание на то, что в некоторых семьях «бывает по-другому».

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«Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети», — пояснила певица.

Она выразила уверенность в том, что для женщин подобный период проходит «гораздо сложней», так как им приходится глобально пересмотреть события своей жизни и свои ценности.

По словам Королевой, этот процесс часто выражается в том, что женщины начинают больше следить за своей внешностью, чтобы привлечь внимание супруга.

«Вот в этот момент вы просто должны себя собрать. Выбросить старый гардероб, купить что-то новое. То есть заставить себя. Это очень важно», — поделилась исполнительница.

Звезда рассказала, что сама прошла этот период, однако не делала пластических операций и не планирует обращаться к пластическим хирургам до 60 лет.

Королева также возмутилась тем, что в России женщин начинают считать старухами уже в 40 лет и стремятся пристыдить за заботу о своем внешнем виде.

«Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?» — задалась вопросом она.

Певица отметила, что считают свою оценку собственной внешности объективной, и подчеркнула, что «всегда смотрит на себя в зеркало достаточно критично».

«Я вижу все свои недостатки и просто знаю, как это грамотно спрятать, если что-то появилось. Или как поработать над собой, если я что-то запустила и наела лишние килограммы», — призналась она.

Королева высказалась о кризисе в отношениях и в Instagram, где поделилась размышлениями по этому поводу со своими подписчиками.

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов, один переводится «разрушение», второй — шанс! Разрушение дает нам новый шанс», — написала она.

Мнения среди ее поклонников разделились — часть комментаторов выразили звезде свою поддержку, в то время как остальные признались, что не видят для себя возможности примирения в подобной ситуации.