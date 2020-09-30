«Было, есть и будет»: Бородина объяснила успех «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина объяснила популярность телепроекта тем, что зрителям нужен «жесткач». В ответ на замечание поклонника, что шоу не транслирует ничего хорошего и его надо закрыть, Бородина обвинила людей в том, что они сами создали программе высокие рейтинги.

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«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно», — приводит ее слова в одном из эфиров «Дома-2» StarHit.

Однако рейтинги «Дома-2» едва ли можно назвать высокими. С начала 2020 года по конец сентября шоу, по данным Mediascope, не было даже в топ-100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет.

Кроме того, в прошлом году компания сообщила, что за пять лет аудитория «Дома-2» снизилась на 4,3%. В 2019-м ее доля была равна лишь 9,6%. Для сравнения: даже сериал «Испытание» на канале «Россия 1» посмотрели порядка 20,7% зрителей от общего числа.

За свою 16-летнюю историю телепроект часто оказывался в центре скандалов. В 2011 году «Дом-2» пытались запретить: тогда в Пресненский суд Москвы обратились родители, возмутившиеся сценами эротического содержания. По итогам слушаний проект лишили трансляции в дневное время.

Отец-создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров в интервью Ксении Собчак утверждал, что нынешнее шоу не имеет ничего общего с его первоначальной задумкой.

«Да, я автор «Дома-2». Я его производил десять лет. Последние пять лет никакого отношения к нему не имею, потому что он сильно изменился. Когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было так. Оскорбил женщину — наказание, драка — наказание. Я никого не осуждаю, если это есть, значит это нужно», — отметил продюсер.

Комиссаров также рассказал, что первых участников телепроекта он отбирал лично и придумывал им роли.

«Давайте вспомним звезд первой величины, которых я выбрал. Это было давным-давно. 15 лет назад. Когда готовишь суп, в нем должно быть правильное количество ингредиентов, — добавил он. — Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Я вот выдумываю эти миры. Можно сколько угодно говорить, что это так и сяк, но ведь люди это смотрят. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день это смотрят, значит, им это надо».

При этом Бородина, в свою очередь, неоднократно заявляла, что в «Доме-2» якобы нет сценария. Телеведущая подчеркивала, что задача проекта — поддерживать семейные ценности, а еще «раскрывать настоящие чувства».

«Нет у нас ролей и сценариев ни на «Дом-2», ни на «Дом-2. Спаси Свою Любовь», — говорила Бородина в обращении к фанатам.

«Дом-2» выходит в эфир телеканала ТНТ с 11 мая 2004 года и является одним из самых долгоиграющих проектов на отечественном телевидении. Шоу породило таких медиаперсон, как Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и многих других.