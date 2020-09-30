«Капоне», «Хандра», «Честный кандидат» и другие премьеры недели

«Капоне. Лицо со шрамом» («Capone»); Джош Транк

В новой ленте Том Харди играет Аль Капоне, легендарного гангстера, на смертном одре. Вернувшись из тюрьмы, герой ввязывается в новую авантюру, точнее, пытается вспомнить, где находится закопанный им тайник на $10 млн. Судя по оценкам на Rotten Tomatoes, Джош Транк забил последний гвоздь в гроб фильмов про мафиози после «Ирландца» Мартина Скорсезе.

«Хандра»; Алексей Камынин

По сюжету «Хандры» трое друзей переезжают в Москву в надежде на новую жизнь, но не тут-то было: один из них встречает беременную бывшую, другой теряет деньги, а третий вместо артхаусного фильма снимает комедию. Сыграли молодых и амбициозных Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас.

В своем втором фильме, сатиристической комедии «Честный кандидат», режиссер Джон Стюарт рассказывает историю военного в отставке (Крис Купер), который случайно был выбран для участия в выборах. В роли политконсультанта-социопата — Стив Карелл.

«Ловец снов» («Dreamkatcher»); Керри Харрис

В центре ужастика — маленький Джош, который никак не может привыкнуть к своей мачехе, поскольку в ночных кошмарах к нему приходит покойная мать. Однажды мальчик находит ловец снов, после чего пытается расправиться с женщиной. Главные роли сыграли Рада Митчелл («Гнев»), Финлэй Войтак-Хиссонг («Реальная любовь в Нью-Йорке») и Лин Шэй («Детройт — город рока»).

«Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness»); Марк Мейерс

«Мы призываем тьму» — еще один ужастик, но уже без мистики. По сюжету после концерта хэви-метал-группы три девушки знакомятся с парнями и зовут их к себе домой. Однако, как гласит синопсис, вечеринка быстро превращается в ночь ужаса и смерти.

«Гостиница Окко» («Wakaokami wa Shougakusei!»); Китаро Косака

В российский прокат выходит полнометражный мультфильм Китаро Косака «Гостиница Окко». Это трогательная история о взрослении и дружбе. Косака участвовал в создании таких проектов, как «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает».

«Малышка с характером» («The Doorman»); Рюхэй Китамура

Главные роли в «Малышке с характером» исполнили звезда сериала «Бэтвумен» Руби Роуз и Жан Рено из «Леона». По сюжету экс-боец морской пехоты устраивается работать швейцаром в роскошный небоскреб Нью-Йорка и забывает о делах минувших дней до тех пор, пока банда преступников не возьмет в заложники ее семью.