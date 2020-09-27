«Проценты падали и поднимались»: скандал на отборе на «Евровидение»

Российский отбор на детское «Евровидение» завершился победой 11-летней Софии Феськовой из Санкт-Петербурга, однако уже после объявления результатов конкурса мама одного из участников Рутгера Гарехта выступила с обвинениями в адрес организаторов. Лариса Гарехт рассказала, что у многих родителей появились вопросы к итогам.

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Триумфатор пятого сезона проекта «Голос. Дети» Рутгер Гарехт набрал больше всего баллов в зрительском голосовании, однако после оценок, выставленных жюри, опустился на вторую строчку, а победительницей отбора была объявлена Феськова.

Лариса Гарехт заявила, что у нее возникли вопросы как к жюри, так и к процессу зрительского голосования.

«Когда шло зрительское голосование, не только у нас, у многих участников возникали вопросы по тому, как оно идет. Как-то все это было непрозрачно и непонятно», — цитирует женщину «360».

Она отметила, что на второй день отбора у Рутгера было 63% голосов, однако на следующее утро «эти 63% превратились в 0,25%». Как только ее сын поднимался на первую строчку, «что-то резко происходило, и он опять куда-то падает и поднимаются другие дети».

«Дети, которые в процессе всего голосования имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса, — заявила женщина. — За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро.

Самые большие претензии Лариса Гарехт высказала в адрес жюри. По ее словам, члены комиссии уже выставили свои оценки конкурсантам до официальных выступлений.

«Когда был первый прогон, все родители думали, что сейчас детей будет смотреть жюри. Потом выясняется, что оценки все выставлены и оценки как-то выставлялись по какому-то непонятному видео, — рассказала мать Рутгера — Мы думали, что это просто техническая репетиция. Оказывается, что была съемка. Самое печальное, что жюри не увидели полноценных выступлений детей».

В ответ на обвинения Алена Мажарова, пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занимается организацией отбора на детское «Евровидение», заявила, что весь конкурс прошел по правилам IBU, и никаких нарушений не было.

«Все участники национального отборочного тура детского Евровидения и их родители знали, что жюри будут оценивать выступление по видео, — проводит слова Мажаровой «360». — Жюри не смотрели само финальное выступление, но в этом нет ничего необычного — так всегда поступают и в других странах».

Она подчеркнула, что все дети и родители были предупреждены, что для жюри будет вестись запись. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса организаторы заранее объявили об удаленном формате конкурса.

«Заранее записываются концертные номера всех участников, естественно, все заранее предупреждены. И жюри смотрит не в финале, оно смотрит отдельно выступления всех ребят», — подытожила Мажарова.

Случаи значительного расхождения зрительского голосования и оценок жюри часто встречаются и на основном «Евровидении». Так, Сергей Лазарев в 2016 году получил 491 балл от зрителей, однако жюри конкурса низко оценило его номер, в результате чего российский певец оказался лишь на третьем месте. В 2018 году победительница Нетта Барзилай из Израиля, она после голосования жюри, наоборот, была на четвертой позиции.

Рутгер Гарехт хорошо известен российским телезрителям по проекту «Голос. Дети». В 2018 году в пятом сезоне он был участником команды Пелагеи. В финале Гарехт получил 49,1% голосов зрителей, опередив ближайшую преследовательницу Софию Федорову более чем на 20%.

Детское «Евровидение» этого года пройдет 29 ноября. Жюри конкурса будет находиться в Польше, а конкурсанты — выступать в формате телемоста.