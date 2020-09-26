«Лежу под капельницей»: Асмус сообщила о проблемах со здоровьем

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram, что ее голосовые связки находятся в критическом состоянии. В настоящее время она проходит лечение, но, по ее словам, состояние не улучшается.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет», — рассказала Асмус.

Звезда сериала «Интерны», объясняя причину возникших проблем, посетовала на график, «которым себя довела».

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«И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это все график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль, что это все, конечно, того не стоило», — добавила она.

О том, что Асмус испытывает проблемы со связками и практически не может разговаривать, стало известно 12 сентября. 32-летняя артистка поделилась в Instagram, что не может даже шептать. По ее словам, при попытке заговорить ее мучала сильная боль.

«Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить», — жаловалась актриса.

Ранее в этом году резидент Comedy Club Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в день восьмой годовщины отношений.

На их страницах в Instagram одновременно появились посты с сообщением о мирном расставании и благодарностью друг другу за совместно прожитые моменты.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку», — написал Харламов.

Он выразил уверенность в том, что эта новость спровоцирует различные спекуляции и предупредил, что «ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват».

Асмус, в свою очередь, опубликовала их совместную фотографию, на которой лицо Харламова «состарено» в специальном приложении.

«Восемь лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась. Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся, — написала актриса. — И это не хайп. <...> Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того, как это стало мейнстримом».

Асмус подчеркнула, что мысли о расставании с Харламовым появились у нее еще до написания романа Дмитрия Глуховского, по которому был снят фильм «Текст» со скандальной сценой.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги», — заключила актриса.

Кристина Асмус, актриса Московского драматического театра имени Ермоловой, наиболее известна по ролям в драматическом триллере «Текст», ситкоме «Интерны», военной драме «А зори здесь тихие...», спортивному фильму «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», а также комедии «Дублер».