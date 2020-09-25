«Была задача гасить Ефремова»: Пашаев о приговоре и семье Захарова

Юрист Эльман Пашаев, ранее представлявший интересы актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП, во время пресс-конференции телеканалу «360» признался, что «по своему характеру не любит известность и привык жить спокойно». Согласно адвокату, защищая заслуженного артиста России, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, он был вынужден активно общаться с прессой, так как «и журналистам, и людям нужна информация».

При этом Пашаев подчеркнул, что изначально у него было «жесткое условие» — работать по делу без СМИ. «Но когда мой процессуальный оппонент (Александр Добровинский, представитель стороны потерпевших. — «Газета.Ru») выбрал самый грязный метод — «разжигать» людей против Ефремова, против его семьи, я был вынужден начать объяснять людям [правду]», — сказал он.

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Пашаев также заявил, что «сделал все возможное в рамках нашего законодательства, чтобы установить истину, а не [позволить Ефремову] уйти от ответственности». По словам юриста, еще до оглашения приговора ему стало известно, что актеру дадут восемь лет, а его самого лишат адвокатского статуса, «если я не замолчу и не уговорю Ефремова, чтобы он признал вину».

По мнению юриста, во время процесса к его собственной фигуре было приковано повышенное внимание, так как «была задача — гасить Ефремова». «А чтобы гасить Ефремова, нужно было гасить Пашаева с утра до вечера. <...> Людей только отвлекают Пашаевым, чтобы они забыли, как судья вела процесс, что творил прокурор государственного обвинителя в зале судебного заседания», — добавил он.

Отвечая на вопрос, кому именно было выгодно «гасить Ефремова», адвокат выразил мнение, что актер «многим чиновникам своими высказываниями дорогу переходил». Вместе с тем он подчеркнул, что Ефремова к оппозиционерам «приписали».

«Когда я с ним разговаривал [по поводу признания его оппозиционером], он смеялся: «Я же актер». Что ему пишут, то он и исполняет», — пояснил Пашаев.

Говоря про судебное разбирательство, он в очередной раз намекнул, что Ефремов в момент ДТП мог не находиться за рулем. «В машине — помимо водителя — было как минимум два человека. <...> Ни одного прямого доказательства не было, что Ефремов был за рулем», — подчеркнул юрист.

Также он прокомментировал слова Добровинского, который ранее заявил, что актер мог бы избежать тюрьмы, если бы защита доказала якобы произошедший у него перед столкновением микроинфаркт. «Если бы суд вел процесс в рамках законодательства, мы бы получили оправдательный приговор. <...> Все что я делал — был чистый оправдательный приговор», — считает Пашаев.

Помимо этого, адвокат заявил о предвзятом отношении суда к свидетелю защиты с плохим зрением, говорившему, что видел Ефремова на пассажирском кресле: «Разве свидетелей выбирают по внешним признакам? <..> Свидетель может быть и педофил, и больной, и ненормальный. Кто угодно может стать свидетелей, очевидцем преступления. <...> Я их [свидетелей] предупреждал об уголовной ответственности, что их посадят, если их не было там».

По словам Пашаева, новые представители защиты Ефремова, который в настоящий момент ожидает решения по жалобе на приговор, «выкинут всю его работу в мусорную корзину», если актер вновь признает вину.

«Я не знаю, что они там выбрали [в качестве тактики защиты]. Если они признали вину, больше ничего не сделаешь. <...> Если они признают вину в апелляции, в дальнейшем смогут только обжаловать строгий срок. Но им виднее, они с Ефремовым согласовывают [тактику]. Может, ему все надоело, он устал. <...> [Возможно], человек хочет понести наказание и его отбывать».

Кроме того, адвокат грубо высказался о родных Захарова, назвав семью погибшего «неполноценной»: «Им пробы ставить некуда. <…> Они <…> как будто ожидали смерти Захарова».