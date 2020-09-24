«Не надо ломать голову»: в России ввели новые правила возврата билетов

Правительство России утвердило правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии, говорится на официальном сайте исполнительного органа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь зрители, которые в силу собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника пропустят одно из заявленных культурных событий, смогут вернуть полную стоимость билетов — даже если подадут заявление в день проведения мероприятия.

Отмечается, что к заявлению о возврате необходимо будет прикладывать билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта, а также подтверждающие документы, включая копию больничного листа или копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство.

При этом если у желающего оформить возврат нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства к требуемой дате, на это отводится еще две недели. Подавать документы можно как лично, так и посредством почты, а также через интернет.

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Ранее конкретные правила и условия возврата устанавливали организации, проводившие мероприятия. В новых правилах подчеркивается, что за организаторами концертов, спектаклей, выставок и экскурсий остается решение по способу возврата средств.

Иной регламент установлен для ситуаций, когда отказ не связан с болезнью владельца билета или смертью его родственника: в таком случае заявление и полный комплект документов нужно будет предоставить не менее чем за три дня до проведения мероприятия.

Кроме того, процент возврата здесь зависит от количества дней, оставшихся до старта культурного события, — сданный за десять дней до установленной даты билет вернет полную стоимость, если возврат будет осуществлен за пять дней до — 50%, если за три дня — 30%. В то же время билеты, которые были куплены по акции или в рамках специальных программ, могут быть не приняты к возврату.

Отдельные правила введены и для абонементов: полный возврат денег в таких случаях также предусмотрен по причине болезни зрителя или смерти его родственника, однако, как говорится на сайте правительства, «указанные обстоятельства должны наступить не позднее дня проведения первого мероприятия, входящего в абонемент». Вместе с тем абонемент можно будет вернуть по своей инициативе за три дня до старта культурного события. У самих организаторов будет право на установление собственного порядка возврата частичной стоимости в тех ситуациях, когда владелец билета отказывается от посещения второго или последующих мероприятий.

Что касается правил переоформления именных билетов и абонементов на другого человека, то сделать это необходимо за десять дней до и на основании заявления. При этом билеты льготных категорий можно будет переоформить исключительно на людей, также имеющих право на указанную льготу.

Комментируя нововведения, министр культуры Ольга Любимова выразила мнение, что благодаря утвержденным правилам посетителям выставок, спектаклей, концертов и экскурсий теперь не придется «ломать голову над тем, как вернуть билеты».

«Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств, и главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему», — цитирует министра официальный сайт ведомства.

На портале Минкультуры также указывается, что «общие и основные положения указанной процедуры [возврата] уже содержатся в законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», тогда как новое постановление конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных средств, перечня документов, которые необходимо представить в учреждение культуры».