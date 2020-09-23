Наркотики в крови: устроившего ДТП рэпера Гулиева арестовали

Исследование биоматериалов рэпера Эльмина Гулиева, ставшего участником ДТП в центре Москвы, показало наличие в его организме наркотиков каннабиоидной группы. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном лицом в состоянии опьянения (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ). Теперь рэперу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет — либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, — цитирует Волк ТАСС. — Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое».

Сам исполнитель признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке, но опроверг информацию о своем опьянении.

«Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого, — сказал Гулиев в зале суда. — Я не согласен, я не хотел бы оказаться [под арестом]».

При этом вечером 23 сентября он все же был арестован до 21 ноября.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил журналистам об отсутствии алкоголя в крови виновника аварии.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка, установлено, что водитель автомобиля Infiniti, сбивший пешеходов, был трезв», — сказал он.

Согласно данным источника, с начала этого года Гулиев привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз.

Изначально полиция предъявила рэперу обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Виновника аварии, в которой пострадали несколько человек, должны были арестовать 23 сентября, но судья в этом ранее отказала. Она заявила, что статья Гулиева этого не подразумевает, и попросила разобраться с материалами дела более тщательно. По информации Telegram-канала «112», помимо наркотиков, в крови исполнителя было обнаружено сильное обезболивающее.

Полиция задержала рэпера 21 сентября после того, как он устроил ДТП на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Как сообщало РИА «Новости», автомобиль Infiniti, за рулем которого был Гулиев, задел Mercedes, выехал на тротуар и сбил трех человек.

Одного из пострадавших отправили в больницу с предположительной травмой позвоночника, второго — с переломом таза и сотрясением мозга, а третий от госпитализации отказался. Больше других пострадала преподавательница вуза, получившая открытый перелом ноги. Увечье оказалось настолько серьезным, что женщине пришлось ампутировать левую лодыжку.

Первоначально Гулиев заявил, что выезжал на перекресток в тот момент, когда «красный переходил в зеленый»: «Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара. <…> Выезжала машина, я попал в нее».

В комментарии «Подъему» он также сообщил, что готов оказать пострадавшим материальную помощь.

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват, — объяснял Гулиев. —

Пострадавшие в тяжелом состоянии, они сейчас в «скорой». Я, конечно, буду им помогать, готов финансово поддержать. Сейчас посмотрим, может, поеду к ним в больницу».

По информации открытых источников в сети, Гулиев является начинающим музыкантом и выступает под псевдонимом Эллей. Он родился в Баку в 1993 году и переехал в Москву около пяти лет назад, чтобы работать в клубах и развиваться в музыкальной сфере.