Плевали в фанатов Трампа: на Карди Би и ее сестру подали в суд

Сторонники президента США Дональда Трампа подали в суд на американскую хип-хоп-исполнительницу Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар) и ее сестру Хеннесси Каролину за унижение людей из-за кепки с надписью «MAGA» (слоган «Make America Great Again» — «Сделаем Америку великой снова» — использовался Трампом во время его президентской кампании и уже после нее) В документах, попавших в распоряжение TMZ, истцы утверждают, что отдыхали на пляже Смит-Пойнт со своими семьями, когда Хеннесси подбежала к ним, начала выкрикивать оскорбительные фразы и плеваться. Также в конфликте участвовала ее возлюбленная Мишель Диаз.

Однако сама Карди Би заверяет, что дело обстояло совершенно по-другому. Она написала в Twitter, что мужчины на пляже оказались расистами и ненавистниками ЛГБТ-сообщества, которые сыпали оскорблениями в адрес Хеннесси и ее девушки. По словам исполнительницы, они услышали речь Мишель на испанском и посоветовали ей уезжать из США.

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«Нет, этот большой розовый мужчина приставал к девушке моей сестры, чтобы она переставила свою машину без причины, — написала Карди Би в посте с аудиозаписью разговора, сделанной Хеннесси. — А потом моя сестра подошла туда, и они успокоились, когда она вытащила свой телефон. Они изводили женщин».

Впрочем, пользователи соцсетей посчитали версию артистки неправдоподобной и предположили, что аудиодоказательства были подделаны. «Множество обвинений без каких-либо реальных доказательств того, что произошло. Вероятно, она изводила их, но вы представляете это в выгодном для вас свете. Вы дружите с Джусси Смоллеттом?» — спросил один из подписчиков Карди Би.

Напомним, ранее актер из сериала «Империя» Джусси Смоллетт был официально обвинен в лжесвидетельстве. Согласно NBC, члены жюри присяжных в Чикаго предъявили ему обвинения по 16 пунктам после того, как он солгал полиции, что стал жертвой преступления на почве расизма и гомофобии. Сотрудники одного из полицейских участков взяли его под арест по подозрению в организации нападения на самого себя. Причиной ложного заявления в полицию правоохранительные органы назвали недовольство актера своей заработной платой. Также Смоллетт отправил письмо с расистскими оскорблениями на свое имя в студию 20th Century Fox. После двух недель скандала продюсеры приняли решение убрать из последних двух эпизодов сериала «Империя» персонажа Смоллетта. Они отметили, что обвинения против актера, о которых активно пишут СМИ, негативно влияют на репутацию проектов.

Теперь же проблемы с законом могут возникнуть и у Карди Би: ее обвиняют в опорочивании сторонников Трампа, а также подделке цифровых доказательств, которые создают «ложное представление об истцах как о расистах».

Комментариев от самой Карди по поводу правдивости ее поста не поступало ни в Twitter, ни по запросам ведущих американских СМИ. Вероятно, по той причине, что сейчас исполнительница больше занята бракоразводным процессом с 28-летним рэпером Offset.

Сначала СМИ сообщили, что 27-летняя артистка планирует добиться полной опеки над двухлетней дочерью Калчер через суд, взыскать большие алименты и разделить имущество, но позднее выяснилось, что супруги собираются разойтись полюбовно.

Артисты поженились в 2017 году на тайной вечеринке, а через год у них родилась дочь. Всего через несколько месяцев после пополнения в молодой семье певица публично обвинила мужа в измене и заявила о расставании. Рэпер, в свою очередь, пытался добиться прощения жены через трогательный пост в Instagram.

«Мы сейчас проходим через многое. Я хочу извиниться перед тобой, Карди. Я опозорил тебя и заставил сойти с ума. Я делал то, чего не должен был. И прошу прощения. Понимаешь, о чем я? За то, что разбил твое сердце, и за то, что нарушил наше обещание и обещание, данное Богу. Я стараюсь быть лучше, — признался артист. — Прошу прощения, Карди. Я люблю тебя».

Долгое время рэпер разными способами пытался добиться доверия возлюбленной. Например, одно из выступлений певицы прервали люди, выкатившие на сцену три стенда с розами и надписью «Прими меня обратно, Карди», но девушка отказалась прощать мужа. Постепенно отношения исполнителей наладились (как оказалось — временно), а поклонники предположили, что публичные расставания и извинения были спланированной пиар-акцией.