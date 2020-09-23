Пытки, унижения, побои: рэпер подал в суд на надзирателей

Американский рэпер Kodak Black (Дьюсон Октэйви) подал в суд на директора и надзирателя тюрьмы строгого режима в Кентукки, где в настоящее время отбывает срок. Согласно утверждениям 23-летнего музыканта, там его подвергают физическим и психологическим пыткам, а также препятствуют праву на свободное вероисповедание, передает TMZ.

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Как подчеркивает артист в своем иске, издевательства продолжаются уже почти год — с октября 2019-го, когда его перевели в данное учреждение из Майами.

При этом сам перевод был связан с тем, что в ходе конфликта между Kodak Black и другим заключенным был ранен тюремный офицер, пытавшийся остановить потасовку. Рэпер, по информации СМИ, нанес охраннику несколько ударов, после чего мужчина был вынужден обратиться за срочной медицинской помощью.

В свою очередь представители музыканта заверяют, что инцидент был спланирован и Октэйви якобы подсыпали в кофе запрещенные вещества, чтобы он вел себя неадекватно.

В обращении к суду по поводу пыток Kodak Black выдвинул версию о том, что таким образом охранники тюрьмы в Кентукки мстят ему за покалеченного коллегу. В частности, как заявляет заключенный, во время одного из актов насилия его били по гениталиям — согласно слухам, пострадавший от рук музыканта офицер получил схожие травмы, и теперь надзиратели отплачивают хип-хоп-звезде той же монетой.

По словам Октэйви, сотрудники тюрьмы строгого режима регулярно издеваются над ним безо всякой на то причины. Говоря о вариациях пережитых пыток, он рассказал, что его связывали по рукам и ногам более чем на шесть часов — и, будучи обездвиженным, ему приходилось ходить по себя, пока охранники отпускали в его адрес обидные шутки. Кроме того, рэпер заверил, что это приводило к кровотечению изо рта и рвоте. Также надзиратели якобы заставляли заключенного часами стоять на коленях в одном нижнем белье, «причиняя ему физический бред наряду с эмоциональным расстройством и чувством унижения».

В числе других претензий Kodak Black — запрет работников тюрьмы на встречу с его раввином. Согласно рэперу, ему не дают «добросовестно практиковать свою религию», тогда как других заключенных в подобном не ограничивают. В настоящий момент музыкант требует от суда перевода в другую тюрьму.

В Федеральном тюремном бюро США обвинения артиста пока никак не прокомментировали.

Kodak Black, родившийся в 1997 году и заработавший внушительную фан-базу (например, его клип на трек «Tunnel Vision» посмотрели на YouTube более 275 млн раз), имеет очень богатую историю проблем с законом. Так, на его счету ограбления, побои, хранение и распространение наркотиков, незаконное удержание несовершеннолетнего против его воли, ношение оружия без лицензии, бегство от полиции, сексуальное насилие. В 2019 году музыкант был приговорен к 46 месяцам тюрьмы (хотя речь шла о куда большем сроке — вплоть до 30 лет) за получение огнестрельного оружия обманным путем и умалчивание о текущем уголовном деле против него. По информации СМИ, рэпер — в случае соответствующего решения суда — имеет шансы провести за решеткой еще несколько дополнительных лет, если будет признан виновным в совершении других преступлений.