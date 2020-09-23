Опередить Илона Маска: Роскосмос снимет фильм на МКС

Госкорпорация Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут кино на Международной космической станции (МКС). Лента заявлена как «первый в истории художественный фильм в космосе». Правда, сообщили о нем спустя некоторое время после аналогичных заявлений NASA.

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Согласно пресс-релизу, сюжет фильма под рабочим названием «Вызов» предусматривает полет на МКС, который запланирован на осень 2021 года. На пилотируемом корабле «Союз МС» на орбиту отправятся главный герой и его дублер. Каковы критерии отбора актеров, в пресс-службе Роскосмоса уточнять отказались.

«Пол актера будет определен уже по условиям конкурса. Все условия будут позже», — сказали «Газете.Ru».

Режиссер ленты Клип Шипенко («Салют 7», «Холоп») также не стал отвечать на вопросы, связанные с проектом, уточнив, что ему «запретили».

Инициативу Роскосмоса оценил летчик-космонавт Сергей Рязанский. В разговоре с «Газетой.Ru» он согласился с позицией корпорации о том, что для популяризации космической деятельности «все средства хороши».

«Туристов возили [в космос]. И артисты успешно с этим справлялись в свое время», — заметил Рязанский, уточнив, что сам бы участвовать в съемках отказался, поскольку он не актер, а ученый.

Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова тоже не увидела никаких трудностей в отправке в космос артистов. Сами космонавты, по ее словам, регулярно снимают сюжеты о буднях на борту МКС.

«Затем они монтируются на Земле, все желающие имеют прекрасную возможность познакомиться с жизнью и работой на МКС. Каждый из участников космической экспедиции прекрасно подготовлен к работе с видео и фотоаппаратурой, прекрасно понимает, что такое планы, перебивки и многое другое», — добавила Серова.

В свою очередь космонавт Федор Юрчихин не стал комментировать грядущий проект. «Абсолютно не хочу в эту кухню вмешиваться», — ответил он.

Фильм будут лично продюсировать гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Первого канала Константин Эрнст. Как лента будет называться и когда выйдет на экраны, пока неизвестно. Картина, как утверждают в пресс-релизе, будет способствовать «популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта».

«Газете.Ru» не удалось выяснить, когда именно в Роскосмосе озадачились съемками первого в истории фильма в космосе. Между тем 19 сентября принадлежащий NASA онлайн-портал Space Shuttle Almanac опубликовал план миссий космических агентств на следующие годы. Среди них — полет Тома Круза, режиссера Дага Лаймана и астронавта Майкла Эладио Лопес-Алегрии на Crew Dragon Илона Маска в октябре 2021 года.

О том, что актер будет занят в первом боевике, снятом на орбите, издание Deadline сообщило еще в мае этого года. Тогда директор NASA Джим Брайденстайн написал в Twitter, что космическое агентство радо сотрудничать с Томом Крузом на съемках на МКС.

Круз в своих фильмах часто выполняет трюки самостоятельно. Например, он забирался на высочайшее здание в мире — башню «Бурдж-Халифа» в Дубае, висел на борту реактивного самолета во время взлета и задерживал дыхание под водой на 6 минут.