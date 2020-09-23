«Немножко раздолбаи»: Вдовиченков о вспышке COVID-19 на «Кинотавре»

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков прокомментировал информацию о массовом заражении COVID-19 на фестивале «Кинотавр». В беседе с «Газетой.Ru» один из членов жюри основного конкурса отметил, что кто-то случайно «привез» коронавирус на смотр и заразил остальных.

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«Не совсем это правда [массовое заражение коронавирусом на «Кинотавре» — «Газета.Ru»],— сказал Вдовиченков. — Я был членом жюри, и я здоров — буквально вчера сдал тест на коронавирус, так что все в порядке.

Так получилось, потому что люди до конца не знали, заражены ли они, а потом плохо себя почувствовали. Но «Кинотавр», как мне кажется, это почти не задело. Даже если какие-то единичные случаи есть, эпидемию пока никто не отменял».

По словам артиста, организаторы «Кинотавра» ответственно отнеслись к правилам санитарных ограничений на территории проведения фестиваля.

«Все было шикарно, на высшем уровне — нельзя было шагу ступить, чтобы не попросили надеть маску, не продезинфицировали руки. И в зале было странно сидеть, потому что даже нас с женой посадили через одно сиденье. Я спросил: «Ну, ребят, можно сесть вместе?». А они ответили: «Нет, положено так». То есть в плане безопасности все было организовано по высшему разряду», — заявил Вдовиченков.

Он отметил, что некоторые люди сами нарушали правила, несмотря на просьбы и предупреждения организаторов.

«Единственное, что сам гости «Кинотавра» были немножко раздолбаи, извиняюсь за выражение. Не соблюдают режим, маски не носят, все на расслабоне. Но администрация сделала все, чтобы никаких заболеваний не было», — считает артист.

— Вы тоже поймите, что администрация «Кинотавра» не может ходить с полицейскими и разгонять компании больше двух человек. Как говорится, колхоз — дело добровольное. Но, тем не менее, в этот раз было беспрецедентное внимание к безопасности».

Ранее СМИ сообщили о том, некоторые гости «Кинотавра» заразились коронавирусом. Согласно порталу Super, COVID-19 был подтвержден у режиссера Резо Гигинеишвили и члена жюри основного конкурса Нигины Сайфуллаевой. Сами постановщики отказались комментировать состояние своего здоровья.

«Вы знаете, я бы хотела, чтобы сам «Кинотавр» давал такие комментарии, а я не буду», — сказала Сайфуллаева «Газете.Ru».

Источник Telegram-канала «НеМалахов» заявил, что звезда Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава также заразилась коронавирусом на фестивале. Отмечается, что она могла подцепить инфекцию от своего нового бойфренда — режиссера Александра Молочникова.

«Катя Варнава заразилась коронавирусом. Угадайте с первой попытки, от кого», — сказал инсайдер.

О положительном тесте на COVID-19 Молочников рассказал в разгар «Кинотавра». Также он сообщил об уходе на самоизоляцию нескольких артистов спектакля «Бульба. Пир», которые тоже заразились коронавирусом. Постановщик уточнил, что диагноз ему поставили 16 сентября, а до этого он прошел по красной дорожке на церемонии открытия и присутствовал на показе своего фильма «Скажи ей».

«Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре». Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача. Также я получил тест из Москвы, который оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверно, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино, — сказал режиссер в видеообращении, опубликованном в Instagram.

— Вчерашний тест оказался положительным. Такая, видимо, сегодня реальность. Еще раз извиняюсь, всем удачи».

Кроме того, Молочников сообщил, что 18 сентября в московском Театре на Малой Бронной должна была состоятся премьера спектакля «Бульба. Пир». В первый раз ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В Instagram Варнавы, которая задействована в спектакле как актриса, сообщается, что постановка переносится с 19 и 20 сентября на 6 и 7 октября соответственно. Закрытая премьера состоится 5 октября.