Гадала по ягодицам, общалась с Горбачевым: умерла мать Сталлоне

На 99-м году жизни скончалась Джеки Сталлоне, известная американская артистка, астролог, а также мать актера Сильвестра Сталлоне. По словам ее сына Фрэнка, женщина умерла «во сне, как она и хотела».

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«Этим утром ушла из жизни наша мама Джеки Сталлоне. <...> Она была замечательной женщиной, полной мужества и бесстрашия, — подчеркнул он в Instagram-посте. — Ее было трудно не любить, она была очень эксцентричным и ярким человеком. <...> У нее был острый ум, вплоть до последних дней жизни. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней так, словно она была королевой. Я больше никогда не смогу позвонить ей и услышать, как она кричит на меня за то, что я до сих пор не женился. <...> Я всегда буду скучать по тебе, мама».

Точные причины смерти Сталлоне на данный момент не раскрываются.

Урожденная Жаклин Фрэнсис Лейбофиш появилась на свет 29 ноября 1921 года в Вашингтоне. Ее предками по отцовской линии были выходцы из Российской империи — из Одессы в США они переехали в конце XIX века. Уже в возрасте 15 лет девушка сбежала из родительского дома, чтобы начать карьеру цирковой актрисы. «Мой отец, богатый адвокат, хотел, чтобы я пошла учиться в юридическую школу, однако я мечтала о сцене», — вспоминала сама Сталлоне.

Проработав некоторое время гимнасткой на трапеции, она устроилась хористкой на Бродвей, однако не добилась большого успеха и на этом поприще.

В 1945 году Джеки вышла замуж за Фрэнка Сталлоне-старшего. В браке с мужчиной родились Сильвестр и Фрэнк: младший сын добился успеха в качестве певца, а старший стал одним из культовых актеров поколения, снявшись в «Рокки», «Рэмбо» и других хитах.

Впоследствии — уже от второго супруга — она родила дочь Тони Д'Альто, актрису, скончавшуюся в 2012 году от рака легких.

В 1950-х Жаклин, страстная поклонница фитнеса, стала первой женщиной, которой было доверено вести ежедневное ТВ-шоу, посвященное физическим упражнениям и поднятиям тяжести. Спустя десятки лет она также внесла большой вклад в популяризацию женского рестлинга, став участницей программы «GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling». Широкая популярность к Джеки пришла уже в 1990-х благодаря книгам по астрологии и регулярным телевизионным выступлениям в качестве экстрасенса. Как утверждала женщина, она могла узнавать о будущем, «консультируясь» с собаками. Также она ввела в обиход термин «румпология», обозначающий технику гадания по ягодицам, которой она владела.

Сталлоне вела активную жизнь и после 90-летия, продолжая заниматься атлетикой. При этом — в попытке выглядеть моложе — она сделала множество пластических операций, о которых впоследствии жалела.

«На самом деле у меня [их было] слишком много, — говорила женщина в 2013-м. — Я выгляжу так, словно мой рот полон орехов. Мне кажется, что я похожа на бурундука».

Считается, что услугами Сталлоне как предсказательницы пользовались многие знаменитости, включая последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Именно она в начале 1980-х якобы предсказала политику, что он вскоре станет главой Советского Союза. Кроме того, говорят, что Жаклин напророчила победу на выборах Джорджу Бушу-младшему.