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Гадала по ягодицам, общалась с Горбачевым: умерла мать Сталлоне

Умерла мать Сильвестра Сталлоне, узнававшая будущее от собак

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В возрасте 98 лет ушла из жизни астролог и артистка Джеки Сталлоне, мать актера Сильвестра Сталлоне. Ее биография полна ярких страниц: от работы в цирке и на ТВ — до гадания по ягодицам и предсказания Михаилу Горбачеву.

На 99-м году жизни скончалась Джеки Сталлоне, известная американская артистка, астролог, а также мать актера Сильвестра Сталлоне. По словам ее сына Фрэнка, женщина умерла «во сне, как она и хотела».

«Этим утром ушла из жизни наша мама Джеки Сталлоне. <...> Она была замечательной женщиной, полной мужества и бесстрашия, — подчеркнул он в Instagram-посте. — Ее было трудно не любить, она была очень эксцентричным и ярким человеком. <...> У нее был острый ум, вплоть до последних дней жизни. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней так, словно она была королевой. Я больше никогда не смогу позвонить ей и услышать, как она кричит на меня за то, что я до сих пор не женился. <...> Я всегда буду скучать по тебе, мама».

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This morning my brothers and I lost our mother Jackie Stallone . She was the mother to four children, Tommy, Sylvester, Frankie and my late sister Toni Ann. She was a remarkable woman working out everyday full of spunk and fearless . She died in her sleep as she had wished. It was hard not to like her, she was very eccentric and flamboyant person. She was born on November 29 th 1921 in Washington DC ,she lived through prohibition , the depression and World War II . I would talk to her for hours about the 20's 30's and 40's. It was a history lesson. Her mind was as sharp as a razor till the day she died. She never wore a mask a true revolutionary gal . I guess I'm drowning my emotions in tears and to much vino. But when you've known someone for 70 yrs it tough and sad. She had seven grandchildren and 3 great grandchildren . My brother Sylvester took care of her like a Queen for all of her life. I will never be able to call my mom again or have her yell at me why I never got married . But we all loved her and her sprit to survive and prevail . I'll miss you always mommy. @officialslystallone

Публикация от Frank Stallone (@frank.stallone)

Точные причины смерти Сталлоне на данный момент не раскрываются.

Урожденная Жаклин Фрэнсис Лейбофиш появилась на свет 29 ноября 1921 года в Вашингтоне. Ее предками по отцовской линии были выходцы из Российской империи — из Одессы в США они переехали в конце XIX века. Уже в возрасте 15 лет девушка сбежала из родительского дома, чтобы начать карьеру цирковой актрисы. «Мой отец, богатый адвокат, хотел, чтобы я пошла учиться в юридическую школу, однако я мечтала о сцене», — вспоминала сама Сталлоне.

Фоторепортаж: Умерла Джеки Сталлоне
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Проработав некоторое время гимнасткой на трапеции, она устроилась хористкой на Бродвей, однако не добилась большого успеха и на этом поприще.

В 1945 году Джеки вышла замуж за Фрэнка Сталлоне-старшего. В браке с мужчиной родились Сильвестр и Фрэнк: младший сын добился успеха в качестве певца, а старший стал одним из культовых актеров поколения, снявшись в «Рокки», «Рэмбо» и других хитах.

Впоследствии — уже от второго супруга — она родила дочь Тони Д'Альто, актрису, скончавшуюся в 2012 году от рака легких.

В 1950-х Жаклин, страстная поклонница фитнеса, стала первой женщиной, которой было доверено вести ежедневное ТВ-шоу, посвященное физическим упражнениям и поднятиям тяжести. Спустя десятки лет она также внесла большой вклад в популяризацию женского рестлинга, став участницей программы «GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling». Широкая популярность к Джеки пришла уже в 1990-х благодаря книгам по астрологии и регулярным телевизионным выступлениям в качестве экстрасенса. Как утверждала женщина, она могла узнавать о будущем, «консультируясь» с собаками. Также она ввела в обиход термин «румпология», обозначающий технику гадания по ягодицам, которой она владела.

Сталлоне вела активную жизнь и после 90-летия, продолжая заниматься атлетикой. При этом — в попытке выглядеть моложе — она сделала множество пластических операций, о которых впоследствии жалела.

«На самом деле у меня [их было] слишком много, — говорила женщина в 2013-м. — Я выгляжу так, словно мой рот полон орехов. Мне кажется, что я похожа на бурундука».

Считается, что услугами Сталлоне как предсказательницы пользовались многие знаменитости, включая последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Именно она в начале 1980-х якобы предсказала политику, что он вскоре станет главой Советского Союза. Кроме того, говорят, что Жаклин напророчила победу на выборах Джорджу Бушу-младшему.