«Это завещание»: как Федосеева-Шукшина отдала Алибасову квартиру

В Троицком суде Москвы началось рассмотрение иска актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной к ее супругу Бари Алибасову. Народная артистка РСФСР заявила, что не хотела отдавать мужу квартиру, которую он тайно переписал на своего водителя Сергея Моцаря. По словам Федосеевой-Шукшиной, она была уверена, что подписывает не дарственную, а завещание, передает сайт mk.ru.

«Мне нужна моя квартира, моя личная квартира, за которую я платила деньги! У меня не было намерения дарить ему квартиру. Я написала завещание на Бари, чтобы потом он уже передал квартиру внукам-близнецам Фоке и Фоме. На это был расчет», — объяснила артистка, не сдерживая слез.

Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала, что она первой достала справку о том, что собственником квартиры стал Моцарь. Женщина отметила, что после этого Алибасов начал относиться к ней враждебно.

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«Ко мне приехала бывшая помощница Бари и настоятельно попросила проверить, кто является собственником квартиры в Новой Москве. Я прислушалась и проверила. Сделала запрос в интернете, — рассказала Шукшина. — Оказалось, что 11 сентября квартира уже была оформлена на Бари Алибасова, а где-то в октябре перешла к господину Моцарю. И он, собственно, последний собственник этой квартиры».

Ни Алибасов, ни его водитель на заседании не присутствовали — в суде их представляли адвокаты. Защитники продюсера попросили суд приобщить к делу видео, на котором Федосеева-Шукшина подписывает договор дарения квартиры Алибасову год назад. Также они заявили, что артистка не имеет права на владение жилплощадью, и потребовали вывезти из нее оставшиеся вещи. Следующее слушание по иску Федосеевой-Шукшиной назначено на 12 октября.

Позднее представитель Алибасова Вадим Горжанкин сообщил ФАН, что суд согласился приобщить к делу ролик с оформления дарения.

«Также суд заслушал свидетельские показания. Суд отложил заседание для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении Федосеевой-Шукшиной», — рассказал он.

По словам Горжанкина, экспертиза необходима для анализа психологического состояния артистки в момент переоформления квартиры, чтобы понять, отдавала ли она отчет своим действиям. Также суду предстоит разобраться, не перепутала ли Федосеева-Шукшина процессы оформления дарения и завещания.

Помимо квартирного вопроса знаменитости заняты бракоразводным процессом. Выходя из зала суда, Федосеева-Шукшина ответила на вопрос «Пятого канала» о том, состоится ли развод с продюсером.

«Думаю, что нет. Он [развод] не нужен нам», — ответила артистка.

Ранее Алибасов также заявил, что не хочет разводиться с супругой. Завершив лечение в психиатрической больнице, он через адвоката Сергея Жорина сам подал заявление на расторжение брака. Когда юридический процесс уже был запущен, продюсер захотел остаться с женой.

«Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю», — сказал Алибасов в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В разладе отношений с Федосеевой-Шукшиной продюсер обвинил ее дочь Ольгу.

«Лида жива-здорова. Ольга обрабатывает ее, я это очень хорошо знаю. Она ведет себя совершенно ужасно», — заявил он.

Комментируя свое физическое и ментальное здоровье, Алибасов сообщил, что чувствует себя нормально.

«Я лечился от отравления «Кротом». Мне надо было восстановить память. Теперь с памятью у меня все хорошо», — заверил продюсер.

При этом его сын Бари Алибасов-младший утверждает, что продюсер страдает корсаковским психозом на фоне хронического алкоголизма.