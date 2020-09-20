«Куда же деваться»: мать Захарова простила Ефремова

Мать Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера, по вине которого погиб ее сын. Кроме того, Мария Захарова ужаснулась, узнав, что у заслуженного артиста, который был приговорен к восьми годам колонии общего режима, осталось трое несовершеннолетних детей.

«Могла бы простить Ефремова? Естественно. Даже говорить нечего,

— цитирует женщину «Собеседник». — Его признали виновным в аварии? Ну, все равно, что уж теперь поделаешь. Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. А потом... Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер».

Реклама

Она также призналась, что накануне гибели сына у нее было предчувствие: «Накануне смерти Сережи мне было плохо. «Батюшки, — подумала я. — Как у меня голова разболелась!» [Предчувствие было], это естественно. [Сын мне снится], а как же. Так ведь не бывает, чтобы похоронить — и все».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. 56-летний актер, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Сергей Захаров — вскоре тот скончался от полученных травм в больнице. На Ефремова было заведено уголовное дело, несколько месяцев он провел под домашним арестом, и 8 сентября суд вынес решение: артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тыс. пострадавшей стороне. При этом мать Захарова потерпевшей по делу не проходила.

После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг защищавшего его интересы юриста Эльмана Пашаева и обратился с апелляцией. Как пояснил новый адвокат актера Роман Филиппов, сторона Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного.

«При рассмотрении жалоб на приговор мы будем просить суд смягчить приговор Михаилу Олеговичу до условного. Сейчас он признает вину и раскаивается в содеянном, мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется [в связи с их позицией]», — передает его слова РИА «Новости».

Вместе с тем Филиппов подчеркнул, что дата рассмотрения апелляции на данный момент остается неизвестной, однако заседание по этому поводу стоит ожидать в течение месяца.

В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева на днях сообщила, что Ефремов, находящийся в СИЗО, увлекся книгами на тюремную тематику.

«Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой: одна из книг была посвящена тюремной теме», — цитирует ее Ura.Ru.

Кроме того, она заявила об улучшении настроения артиста после появления у него новых адвокатов. «Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным. Мне кажется, настроение у него изменилось из-за появления двух новых адвокатов. Он считает, что они ему помогут», — заключила Меркачева.