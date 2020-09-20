«Много нулей»: Пашаев рассказал о гонорарах от Ефремова

Юрист Эльман Пашаев рассказал о гонораре за работу адвокатом заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Он не смог назвать точную сумму в эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ и объяснил, что она складывается из объема работы. Ранее юрист уверял, что работает с Ефремовым бесплатно.

«Это [размер гонорара] — адвокатская тайна, нельзя [ее разглашать]. Нулей много [в сумме], — сказал бывший адвокат, добавив, что, помимо него и Елизаветы Шаргородской, над делом Ефремова трудились шесть человек. — Гонорары у меня очень большие».

Также Пашаев сообщил, что с ним каждый день связывались люди, готовые сесть в тюрьму вместо Ефремова за определенную сумму.

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«С утра до вечера мне писали люди, что они готовы взять вину на себя, что они за рулем автомобиля были», — сказал юрист, отметив, что они «были готовы на все».

Далее Пашаев опроверг слухи о существовании видеозаписи, на которой он обсуждает с семьей Ефремова смету и распределяет 11 млн рублей между свидетелями и теми, «кому надо».

«Давайте сначала вместе посмотрим эту запись, а потом зададим такой вопрос. Кроме глупости — ничего нету. Я никогда в жизни на это не пойду, это уголовная ответственность. Даже если бы мне это предложили, я бы на это не пошел», — сказал Пашаев.

Объясняя неудачу в защите Ефремова, экс-адвокат заявил, что семья артиста находится под влиянием неких «серьезных людей», знакомых с его тактикой работы.

«Позвонили и попросили — сказали, нужна твоя помощь. Сначала один человек звонил, потом — вышли на моего близкого. Он сказал, что «очень нужна твоя помощь». Эти люди меня давно знают, — отметил Пашаев и признался, что уже выигрывал похожие дела.

— Эти люди знают результат моей работы более десяти лет. У меня по ДТП еще ни один человек не сел, пьяный за рулем даже если».

По словам юриста, он без труда решал «вопрос с двумя трупами», но с родственниками погибшего в ДТП по вине Ефремова договориться не удалось. Бывший адвокат уточнил, что изначально артист ждал приговор не на восемь, а на десять лет лишения свободы.

«Ефремов, если бы был простым гражданином, вообще народ бы об этом не узнал, он получил условный срок — и домой поехал бы, — заявил Пашаев. — Потом мы поняли, что столкнулись не с обычными потерпевшими. Своих помощников отправил я в деревню, где живут мама, родственники, дети. Два или три раза они даже ночевали там. Они живут в Рязани, я вышел в городе на уважаемых людей, я договаривался, чтобы переговорили».

Также юрист записал видеообращение к Ефремову, который имеет возможность смотреть в СИЗО телевизор.

«Михаил, самое главное — желаю вам здоровья. У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный… Больше ничего не могу сказать, — обратился Пашаев.

— Каждый день меня по всем инстанциям таскают — то СК Мещанского района, то Следственный отдел… Также сказали, что сейчас прекратим статус, тебя сразу закроем. Все, что заранее мне говорили, вот сейчас сталкиваюсь с этим».

После вынесения приговора Министерство юстиции России предложило лишить Пашаева статуса адвоката и возбудить дисциплинарное производство в отношении защитника потерпевших Александра Добровинского. Вскоре после приговора на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА) появилось сообщение о том, что совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил Пашаева адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное дело, назвал это решение наиболее адекватным в сложившейся ситуации и обвинил Пашаева в «скандализации» судебного процесса.