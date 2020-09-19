«Сошел с ума?» Киркоров отреагировал на пост Баскова про Белоруссию

Филипп Киркоров резко ответил Николаю Баскову на оправдания за участие в клипе «Любимую не отдают» в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Басков разместил в своем Instagram пост со скриншотом публикации в соцсети от его имени. В ней с большим количеством грамматических и синтаксических ошибок заявлено, что многие артисты поддерживают действующего главу государства Александра Лукашенко. Популярный певец опроверг свое авторство и заверил, что сообщение написано не с его аккаунта в соцсетях.

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«Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ! Прежде чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта», — возмутился Басков.

Филипп Киркоров остро отреагировал на публикацию своего коллеги и написал резкий комментарий: «Только хотел написать тебе «а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?»

Днем ранее Басков опубликовал в Instagram отрывок из своего концерта в Белоруссии, чем вызвал возмущение многих подписчиков, которые поддерживают протестное движение в стране.

Незадолго до Баскова Анита Цой также обратилась в Instagram к своим подписчикам и заявила, что причиной участия в записи клипа стала ее собственная гражданская позиция.

«Мое участие в записи песни и клипа «Любимую не отдают» — это моя добрая воля, это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле, — отметила певица.

— В детстве я часто проводила лето в Белоруссии, и я полюбила этот добрый и гостеприимный край всем сердцем. У меня в Минске по сей день есть друзья. Они разные, и мнения у них разные. И я болею за них всей душой».

Резонансный клип в поддержку Лукашенко «Любимую не отдают» был опубликован в YouTube белорусской группой «Аура». Участие в нем приняли многие музыканты, в том числе и российские. Среди них — Филипп Киркоров, Николай Баской, Александр Буйнов, Анита Цой и другие.

Один из авторов песни Евгений Олейник рассказал «Газете.Ru», как получилось собрать такое большое количество артистов.

«Песню исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу. Мы предложили — все они, и белорусы, и россияне, — согласились», — сказал Олейник.

Примечательно, что возможность поставить «лайк» или «дизлайк» клипу была отключена, также были заблокированы комментарии к видео. Олейник объяснил такой шаг многочисленными угрозами, которые стали приходить в адрес участников.

«Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных Telegram-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней. За час «мирные и невероятные» написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе. Если первое я воспринимаю спокойно и безразлично, то второго допустить не могу. Артисты для автора святое. У меня нет ресурсов модерировать свою ленту, удаляя то, что может расстроить артистов. Вот я и отключил», — объяснил композитор.

В названии песни используется фраза Лукашенко «Любимую не отдают», произнесенная им перед президентскими выборами в августе. В тексте говорится о том, что белорусский народ пережил многое, но всегда поднимался «только вверх и вперед».